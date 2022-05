Amici, ecco chi è stato eliminato a un passo dalla finale

Si è conclusa l'ottava puntata nonché semifinale del Serale di Amici 2022 e dopo ore e ore di sfide, ospiti in studio, siparietti tra professori e i soliti scontri d'opinione su danza e canto, la padrona di casa, Maria De Filippi, ha annunciato ai quattro ragazzi finiti al ballottaggio per decretare gli ultimi due finalisti di questa edizione di Amici: Alex, Albe, Serena e Dario, chi avrebbe dovuto abbandonare il programma una volta per tutte e a un passo dalla finalissima. Dopo essersi esibiti nella sfida per diventare finalisti con i loro cavalli di battaglia, i ragazzi hanno lasciato lo studio per aspettare, direttamente in casetta, l'annuncio della dodicesima e tredicesima eliminazione del Serale di Amici 2022. Tra ansia, commozione e le solite paure del futuro, i quattro ragazzi delle squadre Cuccarini-Todaro e Peparini-Pettinelli hanno ricevuto, infine, circondati dai loro compagni di avventura già dichiarati finalisti, il verdetto finale dei tre giudici. Chi è stato eliminato? Scopriamolo insieme!

Chi è stato eliminato

A dover abbandonare il programma a un passo dalla finale è Dario. Il ballerino non hanno convinto con le sue esibizioni i tre giudici che hanno, invece, preferito mandare in finale Alex e a parimerito Serena e Albe che avendo ricevuto gli stessi voti dai giudici saranno il quinto e il sesto finalista di Amici 2022.

Maria De Filippi, però, gli ha fatto uno scherzo facendogli credere che solo uno di loro avrebbe avuto la maglia e dovevano essere loro a decidere. Albe avrebbe dato la maglia a Serena ma alla fine l'hanno ricevuta tutti e due.

Chi sono i ragazzi rimasti in gara

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb

Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

Lda (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria ballo