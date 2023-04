Amici, non solo l'eliminato: scontro tra Arisa e Malgioglio sulle critiche a Wax

Eravamo tutti in attesa di scoprire chi avrebbe lasciato la scuola di Amici, la cui settima puntata è andata in onda il 29 aprile su Canale 5, e ora il verdetto è arrivato. Cricca ha dovuto lasciare quella che per mesi è stata la sua Casa e di conseguenza i suoi compagni di avventura a pochi passi dalla finalissima, che si terrà in via eccezionale domenica 14 maggio. Gli allievi ancora in gara sono Aaron e Isobel (squadra Zerbi - Celentano); Angelina e Maddalena (squadra Cuccarini - Emanuel Lo); e Wax e Mattia (squadra Arisa - Todaro).

L'eliminato della puntata di Amici del 29 aprile

Al ballottaggio finale sono arrivati Cricca - ha perso la prima manche contro Maddalena -, Aaron, a rischio dopo la sfida con Mattia, e Maddalena, salvata subito dai giudici. Prima di rivelare il nome dell'eliminato nella Casa, la De Filippi ha voluto parlare con Aaron il quale si è detto soddisfatto del percorso fatto sino a questo momento e ha affermato di dovere un pezzo di cuore a tutti i protagonisti di Amici - allievi, giudici, conduttrice e professori - per averlo supportato e sopportato. Una volta raggiunta la stanza per ascoltare il verdetto finale, si è scoperto che l'eliminato è Cricca e i suoi compagni di avventura, tra lacrime e incredulità, non hanno mancato di ringraziarlo per essere stato l'ometto di casa, una colonna portante dello show e una persona unica.

Le critiche a Wax

Durante la settima puntata di Amici abbiamo assistito a un altro evento particolare, legato a un fatto accaduto dopo la sesta puntata del Serale che aveva visto Wax alle prese con una versione inedita - un testo contro la violenza sulle donne - di "Ti regalerò una rosa", canzone di Simone Cristicchi. La stroncatura da parte di una giornalista l'aveva indispettito non poco, tanto che si era messo a piangere prendendosela con la donna che aveva giudicato la sua rivisitazione banale.

Arisa, insegnante di Wax, ha difeso il ragazzo chiedendo a tutti di aspettare la sua esibizione prima di dire qualsiasi cosa perché da quando è iniziato il Serale ha spesso ricevuto critiche pesanti. Finita la performance, una sua versione del brano "Quelli che benpensano" di Frankie HI-NRG MC, Cristiano Malgioglio ha preso la parola: "Io penso che sia un ragazzo molto coraggioso. Quando un giornalista ti fa una critica la devi prendere per buona perché la critica ti fa crescere. Se vuoi fare questa carriera, prenderai un sacco di bastonate. Devi prendere il buono e il male".

Arisa però non è convita di quanto detto dal giudice: "Questo è un andazzo molto italiano, il fatto che si debba sempre affossare gli altri, anche utilizzando termini offensivi. Wax si arrabbia molto perché nei modi di criticarlo c'è sempre qualcosa di offensivo e sminuente nei confronti della sua persona e del suo vissuto. È un ragazzo fumantino, non lo metto in dubbio, ma in certi casi penso: 'Questo ragazzo fa bene a difendersi perché dobbiamo smetterla di farci dire qualsiasi cosa rimanendo impassibili'". Malgioglio non ha perso l'occasione di ribattere, affermando che se avesse dato ascolto ai giornalisti a quest'ora non sarebbe seduto sulla poltrona di "Amici".

È intervenuta anche la padrona di casa che ha difeso la categoria dei giornalisti: "Non sono tutti così, a volte scrivono anche cose giuste. Io penso che la reazione di Wax sia dovuta a un contenuto che l'ha toccato molto e penso che la giornalista non sia per forza a conoscenza della sua vita. Non possiamo ammazzare tutti i giornalisti e farceli piacere solo se scrivono bene di noi".