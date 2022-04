Amici: ecco chi è il nono eliminato del Serale

Si è conclusa la quinta puntata del Serale di Amici 2022 e dopo ore e ore di sfide, ospiti in studio, siparietti tra professori e i soliti scontri d'opinione su danza e canto, la padrona di casa, Maria De Filippi, ha annunciato ai due ragazzi finiti al ballottaggio: il ballerino di modern Dario e la ballerina di danza classica Carola chi avrebbe dovuto abbandonare il programma una volta per tutte. Dopo essersi esibiti nella sfida finale con tre dei loro cavalli di battaglia, i ragazzi hanno lasciato lo studio per aspettare, direttamente in casetta, l'annuncio della nona eliminazione del Serale di Amici 2022. Tra ansia, commozione e le solite paure del futuro al di fuori del mondo di Amici, i due ballerini delle squadre Pettinelli-Peparini e Zerbi-Celentano hanno ricevuto, infine, circondati dai loro compagni di avventura, il verdetto finale dei tre giudici. Chi è stato eliminato? Scopriamolo insieme!

Chi è l'eliminato della serata

A dover abbandonare la casetta e il programma è Carola. La sarda ballerina di classico e allieva della Maestra Celentano, nella scuola fin dall'inizio del programma, non ha convinto con le sue esibizioni i tre giudici che hanno, invece, preferito le movenze e la comunicatività di Dario, anche lui nella scuola dall'inizio per volontà della sua Maestra Veronica Peparini. Così, la categoria ballo perde un altro componente lasciando e restando solo con quattro esponenti: Dario, Serena, Nunzio e Michele.

Chi sono i ragazzi rimasti in gara

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb

Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

Lda (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria ballo