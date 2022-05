Amici, inizia la finale con una dolcissima dedica di Giulia Stabile ai finalisti

La finalissima di Amici 21 inizia tra nostalgia, ricordo e soprattutto tante emozioni. Protagonista dell'apertura della puntata è Giulia Stabile, la vincitrice della scorsa edizione del talent show ideato da Maria De Fiippi che ha dovuto riconsegnare la coppa vinta lo scorso anno e ha fatto una dolcissima dedica ai finalisti di quest'anno: Michele, Serena, Albe, Sissi, Alex e Luigi.

La ballerina e fidanzata di Sangiovanni, emozionatissima e con il suo inconfondibile sorriso ha preso la sua coppa, l'ha posizionata al centro dello studio e ha salutato tutti facendo una speciale dedica ai finalisti di Amici 21.

«L'anno scorso ero lì dove siete voi - commenta la Stabile rivolgendosi ai sei ragazzi di fronte a lei al centro del palco - e insieme a me c'erano altri quattro ragazzi che non hanno vinto il programma ma hanno realizzato i loro sogni e il mio augurio per voi è che realizziate i vostri sogni come loro. Sapete quanto questo programma possa regalare quindi godetevi la finale e non dimenticatevi di sorridere»