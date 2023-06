Amici - Full Out, grandi rivelazioni in diretta: Maddalena, Cricca e Piccolo G al centro della scena

È tempo di parlare d’amore ad “Amici - Full Out”. In che modo? Con alcuni immancabili ingredienti principali al centro del palco: un tavolo e cinque ex allievi della scuola di “Amici di Maria De Filippi” - Gianmarco, Piccolo G, Wax, Maddalena e Cricca - pronti a sedersi intorno al bancone per rispondere a una serie di domande situate sotto i piatti presenti davanti alla loro postazione.

Le rivelazioni

La prima a dover raccontarsi è Maddalena, alla quale viene chiesto: “Chi tra te e Mattia ha lasciato l’altro?”. Gianmarco non manca di intervenire, urlando al fianco della ballerina: “Gossip!”. La giovane ribatte: “Posso dirlo? Non è carino… Allora, sono stata io a lasciarlo”. Dal suo banco Zenzola, il vincitore di “Amici”, conferma le parole della sua ex fidanzata, e subito dopo tocca a Gianmarco. “Cosa non sopporti della casa di Megan?” è la domanda fatta a quest’ultimo, il quale risponde: “Il disordine!”. La diretta interessata ribatte: “Anche tu però… Io cucino e lui lava, oppure viceversa”. Quando Nicolò De Devitiis le chiede di Gianmarco e delle sue capacità in cucina, la Ria aggiunge: “Sa cucinare solo pasta al pomodoro! Manco la carbonara mi hai fatto!”. Wax invece crede che la ragazza più sensuale di questa edizione sia Maria De Filippi e, guardando dritto verso la telecamera, si rivolge alla conduttrice del talent show: “A me non importa nulla di loro, ma a te voglio molto bene!”.

Cricca e il suo amore per...

È la volta di Cricca, che deve rispondere a un quesito piuttosto insidioso: “Ti sei innamorato in casetta, e di chi?”. “Tanto lo sanno già tutti. Sì, mi sono innamorato della musica!”, scherza il cantante per poi - una volta incitato dal pubblico e dal conduttore - aggiungere: “Mi sono innamorato di Isobel!”. Lei, in disparte, sorride prima di compiere alcuni gesti che lasciano intuire il suo disaccordo sulla scelta di Cricca di ammetterlo in pubblico. Infine, Piccolo G è costretto a elencare tre difetti di Federica, ma il cantante afferma: “Non ha difetti”. Pensa di essersela cavata così, ma le persone presenti al concerto lo spronano a dire qualcosa di più, e lui prosegue guardando la fidanzata: “Forse è un po’ gelosa…”. Sembra aver paura di offenderla, e infatti il conduttore gli chiede: “Ma ti rivolgi a lei? Hai paura di tornare a casa…?” “Sì”, dichiara con convinzione l’ex allievo di “Amici”.