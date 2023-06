Amici - Full Out, Maddalena risponde al voto negativo della Celentano: "Tanto ci sono abituata"

Super ospite del concerto "Amici - Full Out" è Alessandra Celentano, che nel corso della prima oretta di messa in onda mette a dura prova la pazienza e le abilità degli ex allievi della scuola più amata d'Italia con esercizi e richieste di ogni tipo, criticando o apprezzando il loro impegno e le loro performance. L'insegnante di ballo viene presentata tramite un video dal simpatico Nicolò De Devitiis e dalla fenomenale Isobel Kinnear, sulle note della colonna sonora di "Profondo Rosso", come una donna senza peli sulla lingua ed esigente, esattamente come l'abbiamo vista nelle dirette del talent show. Nemmeno in questa occasione la Celentano si smentisce, prendendo di mira più volte la povera Maddalena Svevi, ancora una volta giudicata negativamente dalla professoressa.

Cosa è successo

Tutti gli ex allievi della donna devono effettuare degli esercizi particolari sul palco, mentre ad Aaron, che non la danza non c'entra nulla ma se la cava molto bene con l'hip hop, viene chiesto di improvvisare un freestyle per mostrare a Maddalena Svevi la tecnica. La ballerina viene chiamata in causa dalla Celentano con queste parole: "C'è un'allieva che è una catastrofe con l'hip hop. Maddalena, vieni qui!". Lei è imbarazzata ma sorride allo stesso tempo, è evidente che non si aspettava nulla di più dall'insegnante che durante il suo percorso ad "Amici" non ha quasi mai proferito una parola buona nei suoi confronti. Le critiche quindi non mancano nemmeno durante l'atteso evento, anzi c'è da dire che le esagerazioni sono all'ordine del giorno con la coreografa: per esempio, da citare è il momento in cui dà un voto particolarmente negativo alla ragazza dopo averla vista esibirsi sulle note della canzone di Elisa "Anche Fragile" in una performance che di imperfetto pareva non avere niente. "Ti darei un 4 e mezzo", sbotta la Celentano. “Va bene Maestra, tanto ci sono abituata...” è la risposta di Maddalena, ormai rassegnata. Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio, però il pubblico non si lascia convincere dalle sue parole e, con tanto di cartelloni a lei dedicati a portata di mano, la applaude.