Amici - Full Out, Mattia Zenzola acclamato e applaudito da tutti: "Era il mio sogno impossibile"

Banchi sul palco, come nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", poi l’immancabile appello a partire da Aaron e una sfilata di piccoli grandi artisti, entrati in scena uno a uno correndo e posizionandosi in seguito nel posto a loro assegnato prima che il co-conduttore - presenta il concerto “Amici - Full Out” insieme a Isobel Kinnear - Nicolò De Devitiis lanciasse un video tributo volto a ripercorrere la strada svolta dal vincitore dell’ultima edizione del programma condotto dalla Regina indiscussa di Mediaset: stiamo parlando di Mattia Zenzola, giunto sul palco acclamato dal pubblico e applaudito da tutti, in particolare dai suoi compagni d’avventura.

L'esibizione di Mattia

Alla domanda del conduttore “come ti senti dopo aver vinto Amici?” Mattia risponde: “È strano perché è stato sempre un sogno non comune, uno di quei sogni impossibili. La vedevo come una cosa troppo grande”. Il giovane, accolto dall’entusiasmo dei suoi numerosi fan, che urlano a gran voce il suo nome prima, durante e dopo il suo arrivo al concertone “Amici - Full Out”, si esibisce in una danza molto movimentata e di alto livello tecnico. Non solo: si toglie la maglietta nel clou della performance, avvicinandosi ai bordi del palcoscenico perché l’oggetto potesse arrivare ai suoi follower. Insomma, un gran momento decisamente apprezzato dal pubblico presente all’evento tanto atteso e dagli altri ex allievi della scuola più seguita d’Italia.

La finale di Amici

Ricordiamo che durante la finalissima di un mesetto fa, Mattia non si aspettava di vincere la competizione contro Angelina - seconda classificata e vincitrice della categoria “canto” - tanto che una volta raggiunto il traguardo si è buttato a terra e solo in un secondo momento, senza rendersi conto di aver effettivamente trionfato su tutti, ha alzato la coppa della vittoria e ringraziato Maria De Filippi per avergli cambiato la vita.