Dopo Amici - Full Out, Wax smette di seguire Maddalena su Instagram: cosa è successo

Oggi, 20 giugno, è andato in onda su Italia 1 il concerto "Amici - Full Out", registrato qualche giorno fa all’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma e condotto dalla iena Nicolò De Devitiis e dalla ballerina Isobel Kinnear. L'evento ha visto protagonisti gli ex allievi della scuola più amata d'Italia, "Amici di Maria De Filippi", tornati a sedersi tra i banchi per emozionare il proprio pubblico. Mattia Zenzola, il vincitore dell'ultima edizione del talent show, Aaron, Angelina, seconda classificata, Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali, Alessio, Gianmarco, Megan, Ramon e Samu erano tutti presenti sul palco per festeggiare insieme la fine di un'esperienza indimenticabile. Con loro anche Maddalena e Wax, tra i quali sembra non scorrere più buon sangue, e ora vediamo insieme cosa è accaduto.

Cosa è successo

Questa sera in diretta li abbiamo guardati sorridere ed entusiasmarsi insieme a tutti gli altri ex concorrenti di "Amici", ma pare che subito dopo il concerto dal vivo dello scorso 11 giugno tra il cantante e la ballerina sia accaduto qualcosa di importante che ha portato Wax a decidere di non seguire più Maddalena su Instagram; un evento che non è passato inosservato agli occhi dei fan, ma che potrebbe significare tutto e niente, perché nessuno dei diretti interessati ha voluto proferire parola al riguardo. Tante le teorie dei fan, anche visto che il rapporto tra i due all'interno della "Casetta" è stato per molto tempo unico e intenso, soprattutto durante i primi mesi. Sul finale invece qualcosa era già cambiato, si erano allontanati e scontrati in diretta, e nessuno ha mai capito il motivo di tale distacco.

L'ultimo avvenimento

Il problema non riguarderebbe solo il profilo Instagram della ballerina. Stando a quanto dichiarato su Twitter da un fan presente all'evento, nel corso dell'Instore di Wax, tenutosi proprio oggi, il 20 giugno, al centro commerciale Campania, a Marcianise (Caserta), e organizzato per presentare il suo primo disco, il cantante avrebbe strappato uno striscione con la foto di lui e Maddalena davanti a tutti. Al momento però la notizia di una vera e propria lite tra i due non è stata confermata e quindi non possiamo fare altro che aspettare e vedere la piega che prenderà la situazione.