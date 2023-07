Amici, Giulia Stabile e Wax stanno insieme? L'indiscrezione è già virale

Stando a quanto segnalato da una fan di "Amici di Maria De Filippi", negli ultimi giorni Giulia Stabile e Wax sarebbero stati avvistati insieme per due sere consecutive all'Old Fashion, nota discoteca di Milano, mentre ballavano dando l'impressione che tra loro vi fosse una certa intesa. A lanciare la notizia è stata l'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, alla quale la follower in questione avrebbe mandato un video che li ritrae vicini nel locale. I due appaiono sfocati nell'immagine diffusa su Instagram, ma secondo la Marzano sarebbero molto carini insieme.

Amore o amicizia?

Nella scuola più famosa d'Italia sembra sia nato un nuovo amore: a essere coinvolti sono la ballerina vincitrice di "Amici" nel 2020, Giulia Stabile, e il cantante Wax, arrivato sino alla finale dell'ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, quella vinta da Mattia Zenzola. Una fan di Deianira Marzano le avrebbe mandato un messaggio per rendere noto quanto accaduto la sera del 28 luglio, condiviso poi dall'influencer tramite una Storia su Instagram: "Ciao Deianira, ieri sera ero all’Old Fashion a Milano e c’erano Giulia Stabile, la ballerina, e Wax di Amici che ballavano insieme e sembravano molto affini. Sono due giorni che ci vanno insieme". Dopo la segnalazione, l'esperta di gossip ha pubblicato anche alcune foto sfocate che immortalano i due insieme, ma non avendo trovato nessuna dichiarazione ufficiale o elemento che possa avvalorare l'ipotesi del flirt, la Marzano si è limitata a commentare che i due sarebbero una bella coppia.

Nonostante i due siano stati visti nel locale milanese, è bene chiarire che Giulia Stabile ha pubblicato nelle sue Storie alcune foto e video con Wax e due amici del cantante, il che potrebbe smentire le voci su un presunto amore tra i due diretti interessati. Che siano solo grandi amici? Per il momento non è dato saperlo, anche perché all'Old Fashion erano soli e in atteggiamenti molto complici, ma chissà che la "coppia" non decida di esporsi in prima persona e confermare o mettere a tacere i rumor al riguardo.

Le scuse al saluto rifiutato a fan

Infine, per quanto riguarda la notizia che la ballerina e il cantante avrebbero rifiutato di interagire con i fan a Como, Giulia si è scusata pubblicamente con un'ultima Storia su Instagram, nella quale ha scritto: "Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno, chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante 'gli impegni'. Ci tengo a dedicare il 'giusto' tempo a tutti voi". Ricordiamo che è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a riportare sui social quanto confidato da un utente: "Appena visto Wax e Giulia Stabile a Como. Il mio compagno e il mio bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare, facendo finta e negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li cag*erà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo".