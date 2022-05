Amici, i Zerbi/Cele si travestono da Albano, Romina e Renato Zero. Torna lo show dei prof

È ormai un appuntamento fisso quello del guanto di sfida tra i professori di Amici che non ha risparmiato neanche la semifinale del programma. Anche questa sera, infatti, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si sono divertiti nell'esibirsi davanti ai loro allievi, ai giudici e al pubblico del talent show di Maria De Filippi ballando sulle note di alcune delle canzoni più di successo del passato.

Dopo aver danzato, nelle scorse puntate, sulle note di musical, delle sigle delle serie Tv, dei balli di gruppo più popolari degli ultimi anni e altri colossi della musica come le canzoni di Michael Jackson, dei Backstreet Boys e i successi del Festivalbar, stasera i Zerbi-Cele e Cucca-Todo hanno scelto come tema per il loro attesissimo guanto di sfida le canzoni del cuore. Prima iniziano con Elvis e poi con Another One Bites the dust, e poi Beat it di Micheal Jacson.

A esibirsi per primi sono stati i Cucca-Todo che con la loro solita grinta hanno proposto un medley Elvis, i Queen e Micheal Jackson. Dopo la loro performance è arrivato il momento dei Zerbi-Cele che hanno fatto la loro solita performance ironica sulle note di Felciità di Albano e Romina. Ma a stupire tutti è stato il loro travestimento prima da Albano e Romina e poi da Renato Zero. Dopo Felicità, infatti, c'è stato il momento dove i due hanno cantato la loro personalissima versione del Triangolo coinvolgendo l'intera platea.

Il siparietto ha fatto divertire tutti, compresi i giudici che, però, non hanno potuto non premiare la bravura di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, facendogli vincere la Coppa del guanto di sfida tra prof dopo be due sconfitte consecutive.

Solo Stefano De Martino ha scelto di votare per i Zerbi-Cele ma il suo voto non è servito a far vincere la coppia di prof "più fighi della tele".