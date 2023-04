Amici, i giudici messi alla prova da Maria: "Abbi il coraggio di farmi vincere"

La settima puntata di Amici di Maria De Filippi non ha mancato di sorprendere i telespettatori con una nuova prova organizzata apposta per i giudici - Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi - che si sono ritrovati a dover affrontare una prova di equilibrio ed eleganza. La conduttrice ha aperto la puntata raccontando che sua madre camminava benissimo e cercava di spiegarle come fare per migliorare il suo portamento, per poi chiedere ai tre giudici di sfilare con una piccola pila di libri in testa, e ora vediamo come se la sono cavata nell'impresa.

La prova di stile

Il primo a esibirsi al centro del palco, con tanto di passerella rossa sotto i piedi, è stato Giuseppe Giofrè, riuscito nell'intento di camminare come fosse un modello pronto per sfilare. Quest'ultimo è quindi diventato il primo giudice a conquistarsi un posto per la sfida finale. Il secondo è stato Michele Bravi, elegante come sempre. Proprio quando la prova sembrava andata a buon fine, al giovane sono caduti i libri dalla testa, perdendo così la possibilità di sfidare Malgioglio, l'ultimo ad esibirsi e anche il più titubante a prendere i testi perché, a detta sua, non voleva rovinarsi la capigliatura. Insomma, il suo ciuffo ne avrebbe risentito, ma alla fine si è rivelato il più bravo e naturale nei panni di un modello, muovendo anche le braccia in maniera sensuale. Giofrè e Malgioglio si sono contesi la finale: il primo dovrà dovrà ripercorrere la passerella con un testo in più ad appesantire il viaggio di equilibro, e prima di iniziare la battaglia finale Malgioglio ha detto: "Amore [Maria], daglieli tutti in testa [i libri] così gli cadono prima!", e poi, rivolgendosi al suo rivale, ha aggiunto: "Fammi vincere perlomeno, abbi il coraggio!".

Il vincitore

Giuseppe Giofrè, più titubante della prima volta, ha provato a farsi strada lungo il tragitto, ma dopo i primi passi ha visto cadere le opere per terra. La prova è stata vinta da Malgioglio, che ha scelto la busta rossa contenenti i nomi degli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano i quali scelgono di sfidare per la prima competizione la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.