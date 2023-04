Amici, il twist di Giofrè e Malgioglio per siglare la ‘pace’ nel segno del divertimento

Uno scatenato twist tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè infiamma il pubblico della quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e ripara il ‘torto’ rivendicato da Cristiano, del mancato ballo nella puntata della scorsa settimana.

Un episodio che non è proprio andato giù a Malgioglio, svelato in puntata da Giofrè. Il cantante infatti ha inviato un messaggio audio via whatsapp che il ballerino ha fatto ascoltare davanti alle telecamere, premettendolo con la domanda tendenziosa: “Ma secondo voi, Cristiano è permaloso?” La risposta arriva direttamente dallo smartphone di Giofrè da cui escono parole di velluto e di fuoco.

Un messaggio simpaticamente piccato, che spiegava come il cantante si fosse sentito profondamente‘offeso’, perché, invitato a ballare dalla maestra Alessandra Celentano nella scorsa puntata del serale, si era buttato con coraggio nella sfida, ma i due avevano invitato anche Giofrè che si era unito a loro solo per pochi secondi nel finale.

Il tenore del rimprovero via whatsapp di Malgioglio è piuttosto esilarante: “Questa non è una lettera d’amore ma una lettera di arrabbiatura. Mi sono offeso, potevamo ballare tutti e tre…Io non sono una ragazza di Pechino, per chi mi hai preso?”

A rincarare la dose anche Michele Bravi che si dice un po’ ‘messo da parte’ tra i due: “Io mi sento di stare qui a reggere il moccolo”.

A ricucire la situazione e a riparare al mal torto è la proposta istantanea di Maria De Filippi. La padrona di casa azzarda: “ma volete ballare adesso?”

Malgioglio non se lo fa dire due volte, e in quattro e quattr’otto si fionda sul palco trascinando dietro di sè Giofrè e condividendo con lui uno scanzonato e scatenato twist sulle note di A Saint Tropez di Peppino Di Capri. Pace fatta e divertimento assicurato per i due protagonisti e per il pubblico davanti alla tv.