Amici, inizia la semifinale e i Zerbi/Cele danno il meglio di sé. È subito show

Anche in questa ottava puntata del Serale di Amici, Maria De Filippi ha avuto una delle sue divertenti trovate per dare inizio alla serata. Con la semifinale tutto cambia. Se le scorse settimane, infatti, la conduttrice di Canale 5 aveva fatto sfidare i giudci del suo talent show in diverse prove sportive dal salto della corda agli addominali, dal dai piegamenti sulle braccia a braccio di ferro, questa volta Maria ha deciso di non portare sul palcoscenico i suoi tre bracci destri, anche perché in questa serata non c'è la solita scelta della busta rossa, ma di dare spazio a un divertente siparietto dove Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno deliziato i loro colleghi professori con dei regali speciali pensati ad hoc per ognuno di loro.

Tra risate del pubblico e della stessa Maria il team Zerbi-Cele ha iniziato la consegna dei regali con Lorella Cuccarini che essendo "la regina della giustizia" a detta dei due ha ricevuto una bilancia e un martelletto da giudice. Poi è stata la volta di Veronica Peparini che ha ricevuto dalla sua acerrima nemica celentano una divertentissima e ironica maglietta con scritto "Il mondo della danza sa".

Per Anna Pettinelli, invece, Rudy Zerbi ha pensato a una cornice da comodino con dentro una foto dello stesso Zerbi, in costume, e in una posizione un po' ambigua, ispirata a una delle foto di Anna postate sul suo Instagram.

E infine è stata la volta di Raimondo Todaro che ha ricevuto un bel manuale di danza dalla sua collega Celentano con tanto di dedica personale.