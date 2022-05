Amici, Dario ha un crollo emotivo in diretta (e c'entra la Celentano)

L'ottava puntata del Serale di Amici è piena di sorprese. Se da un lato cambia radicalmente la struttura della gara con nuove regole per decretare i cinque finalisti di questa edizione del talent show, dall'altro c'è anche chi si è sentito, inaspettatamente, male in diretta dal punto di vista emotivo. Stiamo parlando di Dario, il ballerino voluto fortemente da Veronica Peparini fin dall'inizio del programma che dopo le ripetute critiche per la sua presunzione, saccenza e mancanza di talento ricevute ancora una volta da Alessandra Celentano, in questa semifinale non ce l'ha fatta più crollando in un pianto di tensione e avendo un leggero malore in diretta causato da una letterale crisi emotivca.

La miccia che ha scatenato questo momento di sconforto per il ballerino è stato il guanto di sfida tra Dario e Michele iniziato con la lettura della lettera della Celentano a Dario. Veronica Peparini risponde subito alla lettera con un sentito:"Che palle!" e dopo aver visto l'esibizione del professionista Simone è iniziato un botta e risposta tra le due dove la Peparini contiuava a sostenere la sua tesi e ha concluso, infine, con un bel "Ma chissene frega di fare 200 giri alla seconda".

La Celentano non ha smesso di criticare il ballerino e la sua maestra, commentando anche durante l'esibizione del ragazzo e, dopo essere stata definita "bugiarda" dalla Peparini, rispone agli attacchi con un: "Potete dirmi che sono malefica che bugiarda".

Un lungo battibecco acceso tra le due provoca una crisi emotiva del ballerino che non può non trattenere le lacrime e si lascia cadere a terra disperato. Vista la situazione non può che intervenire Maria a placare le acque tranquillizzando il ballerino e ricordandogli che Alessandra Celentano con le sue critiche non va mai sul personale.