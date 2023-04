Amici, Laura Pausini è pazza di Angelina: il messaggio nella notte

È unanime il consenso che si sta creando attorno ad Angelina Mango, figlia del compianto cantante Pino Mango e concorrente ad Amici. Da più parti la 22enne viene indicata come la prossima vincitrice del talent show, ed oggi una nuova voce è pronta ad unirsi a questa previsione: si tratta di Laura Pausini, che ieri sera ha twittato in sostegno della concorrente.

Spettatrice d'eccezione di fronte alla tv, Pausini ha scritto un messaggio breve ma intenso: "Angelina è una bomba". Le parole dell'artista ravennate sono arrivate subito dopo l'esibizione di Angelina sulle note di New Rules, brano di Dua Lipa che l'ha vista in sfida con l'amica Federica (quest'ultima poi eliminata dal programma). Migliaia i like al tweet, segno che anche la rete è della stessa opinione.

Che Angelina sia favorita alla vittoria lo avrebbe detto anche Raimondo Todaro, professore nella scuola di Amici, attirandosi però le critiche della conduttrice Maria De Filippi: "Ok Raimondo - lo ha ripreso la presentatrice durante la penultima puntata, che però è stata tagliata - se per te Angelina vince questo programma allora dagli direttamente la coppa. Che ci stiamo a fare qui se la pensi così?". Ma Todaro non è il solo: tanti telespettatori, anche da casa, sono dello stesso parere.

Del resto Angelina aveva alle spalle già molta esperienza nel campo della musica, a differenza dei concorrenti del talent show. Già a vent'anni ha pubblicato il suo primo album. Nata nel 2001, è la seconda figlia di Mango e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. Suo fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista (in particolare suona la batteria) e infatti i due salgono sul palco insieme. A maggio si sono esibiti al concerto del Primo Maggio a Roma.