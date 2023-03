Amici, lo scontro Celentano – Lo: a decidere è Giofrè

Scintille tra i due professori in occasione di un guanto di sfida che mette uno contro l’altro Samu e Ramon nella puntata di sabato 25 marzo del serale di Amici di Maria De Filippi.

Il guanto in questione è quello su una coreografia hip hop sulle note di Let’s get it start, scelta da Emanuel Lo che vuole vedere come se la cavano due ballerini diversi come Samu della sua squadra e Ramon, in forza al team Zerbi-Celentano.

Un’assegnazione che sembra sottendere la superiorità di Samuele, specialista di hip hop su Ramon che invece viene dalla danza classica.

Proprio su questa presunta superiorità però si scatena Alessandra Celentano: “Questo guanto non ha senso. E’ fatto solo per mettere in cattiva luce Ramon”. Nonostante questa premessa, la maestra spiega di aver accettato la sfida perché non ha paura di mettere alla prova il ragazzo e vuole sottolineare che il suo ballerino, pur non facendo hip hop, è tecnicamente superiore al ballerino dei Cucca-Lo, proprio grazie ai suoi studi.

L’intervento di Cristiano Malgioglio e la decisione decisiva di Giuseppe Giofrè

Emanuel Lo non ci sta e, dopo aver visto esibirsi Samu, difende la correttezza del suo guanto e sottolinea la grande performance del suo alunno. Dopo le esibizioni ad alimentare la polemica ci si mettono anche i giudici, in particolare Cristiano Malgioglio, che dà il punto a Ramon sottolineando il coraggio per aver accettato una sfida che non era proprio nelle sue corde: “E’ come se a me dicessero di sfidare Placido Domingo” ha commentato il giudice criticando la scelta di Lo.

Giofrè da parte sua è d’accordo: “Questo guanto è senza senso. Non si può imparare l’hip hop in pochi giorni. Hanno sbagliato entrambi i maestri. Fossi stato nella maestra Celentano non l’avrei accettato e anzi, per una questione di principio, io questo guanto non lo voto”.

Emanuel Lo sostiene di aver fatto un guanto ecquo, per mettere in luce le qualità del suo alunno e il movimento di Ramon. La maestra Celentano lo accetta per principio, per dimostrare il suo coraggio, ma la sfida è alla fine invalidata.

Visto che i voti di Malgioglio e Michele Bravi erano andati uno a Samu e uno a Ramon, e che Giofrè sostiene di non poter votare una sfida che secondo lui ‘non ha senso’ perché mette a confronto due ballerini con due specializzazioni troppo diverse, il punto non va a nessuna delle due squadre.