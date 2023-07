Amici, Lorella Cuccarini: “Il mio posto è qui, ho detto no alla Rai”

Lorella Cuccarini avrebbe potuto avere un programma quotidiano, in una fascia oraria in cui già in passato ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio, sulla rete ammiraglia della televisione pubblica, ma ha detto convintamente no, perché, spiega: “sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale”.

Una vera dichiarazione d'amore e di fedeltà e una conferma del fatto che, anche il prossimo anno, rivedremo Lorella guidare e far sudare i ragazzi che nel talent ideato da Maria De Filippi si giocano le loro carte per realizzare il sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo. A riportare le parole della maestra di Amici è TvBlog, che raccoglie anche il racconto del retroscena del tentativo della Rai di intavolare una trattativa con ‘la più amata dagli italiani’, per convincerla ad assumere la guida del programma delle 14 che sarebbe andato a coprire la fascia lasciata scoperta dalla chiusura del talk di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”.

La showgirl romana era stata contattata dall’attuale direttore del Prime Time Angelo Mellone, ma non ha fatto nessuna fatica a decidere: il suo posto è ad Amici. “Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato“ ha anche detto, alludendo allo tsunami, anche politico, che sta stravolgendo le scelte di viale Mazzini.

La Cuccarini comunque non ha mai avuto dubbi o tentennamenti: la sua casa televisiva ora è Mediaset e il prossimo anno sarà ancora nella scuola di Amici.

Trasmissione che, racconta la maestra, le ha dato anche la possibilità di entrare più a contatto con una fascia di pubblico diversa. “L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane”, ha detto infatti la showgirl, puntualizzando poi: “Cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto“.