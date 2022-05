Amici, c'era un volta il talent

Maria De Filippi, foto da Ansa

All'inizio era Saranno Famosi. Il riferimento alla serie televisiva cult degli anni '80 - motivo per cui nel 2003, nel bel mezzo della seconda stagione, venne cassato il titolo - era calzante: venti giovani aspiranti cantanti, ballerini e attori (come dimenticare Gigi Garretta e Valeria Monetti) pronti a studiare e lavorare sodo per realizzare il proprio sogno. Meravigliosamente sprovveduti, scevri da qualsiasi dinamica televisiva o discografica, muniti solo del talento che li aveva portati fino a lì dopo aver superato mesi di casting. Artisticamente vergini.

La tv italiana, grazie all'intuizione di Maria De Filippi, aveva il suo talent. Amici sfornava professionisti che una volta usciti dalla scuola iniziavano il loro percorso artistico, con tutti i pro e i contro del caso. Dati in pasto al pubblico 'vero', non solo quello che seguiva il programma, chiamati a dimostrare il loro valore in piazze, teatri, studi televisivi, anche a costo di fallire o di cadere nell'oblio, ma liberi di tornare alla ribalta su altri lidi, come Dennis Fantina - vincitore della prima edizione - a Tale e Quale Show quest'anno.

Oggi quel sano fallimento non esiste più, soprattutto se parliamo dei cantanti. Il rischio è ben calcolato, per buona pace dei vari Antonino, Marco Carta e Valerio Scanu, tra gli ultimi a pagare lo scotto del dimenticatoio per scelte più o meno sbagliate. A guardare le ultime edizioni sembra tutto studiato a tavolino, tutto disegnato nei minimi dettagli per offrire lo spettacolo televisivo che serve allo share, strizzando sempre l'occhio alle case discografiche pronte a lanciare il nuovo prodotto vincente, spesso proposto ad Amici proprio da loro. Qualche esempio? Irama, della scuderia Warner prima di entrare nella scuola e uscito con la stessa casacca. Ma anche Sangiovanni: il suo singolo d'esordio, 'Parano!a', del 2020, è della Sugar, scritto e prodotto da Bias (lo stesso producer di Madame), eppure lui l'anno dopo arriva ad Amici e si propone come emergente. Perché? Perché altrimenti per Spotify non è 'playlistabile'. Sulla nota piattaforma, che ha di fatto surclassato il vecchio e caro disco, funzionano solo le cose che streammano. Uno su tutti, Blanco. E non notate anche voi una 'leggera' somiglianza tra le ultime proposte della scuola De Filippi e il nuovo fenomeno musicale? Luigi, il vincitore di questa edizione, in questo senso è impeccabile perfino nel look.

Più che un talent Amici è ormai una corsa al mainstream, all'omologazione, una vetrina per major in cui si è inserita anche un'ultima nata. La 21Co, fondata da Gabriele Costanzo - figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - Emanuela Sempio, autrice dei programmi Fascino, e i due famosi 'ex' Giordana Angi e Briga, che ha già contrattualizzato Luigi e Alex (sì, i due finalisti dell'ultima edizione). E' vero dunque - o presumibilmente - che un Andrea Cardillo che imbraccia la chitarra e canta 'Ma dai' oggi non avrebbe lo stesso appeal di vent'anni fa, ma sarebbe senza alcun dubbio più originale della lineup proposta da diversi anni a questa parte. La scena musicale italiana è molto più ampia di quella che sbarca ad Amici, come sta dimostrando benissimo Amadeus con Sanremo Giovani, forse il vero nuovo talent italiano. Non che lì le case discografiche non dicano la loro, anzi, ma in quanto a scelta musicale, chapeau.

Il 'primogenito' di casa Mediaset si è trasformato invece in una fucina di prodotti ibridi, a metà tra il televisivo e il discografico, sempre più simili tra loro, che prestano il fianco a risvolti da reality, polemiche social e feroci critiche da parte dei professori. E qui un altro paradosso: se per un anno intero alcuni insegnanti arrivano quasi a distruggere certi allievi, la finale del Serale diventa improvvisamente il più roseo dei mondi possibili, popolato dalla ferrea giuria di giornalisti, notoriamente inguaribili 'criticoni', pronti a promuovere tutto e tutti a pieni voti. Praticamente un microcosmo che si nutre di se stesso.