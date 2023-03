Amici, tutti in piedi per Maria, in studio dopo Costanzo. Due allievi fuori dal Serale

Quella di oggi pomeriggio è stata una puntata molto particolare per il talent show di Maria De Filippi, Amici, che va avanti, ormai, da più di 20 anni lanciano nel mondo della musica e della danza giovani talenti. Non si è trattato solo dell'ultima puntata di pomeridiano, prima dell'attesissimo Serale in arrivo sabato prossimo, 18 marzo, in diretta su Canale 5, e neanche solo della puntata che ha decretato gli ultimi accessi al Serale, con tanto di eliminazioni sofferte ma anche, e soprattutto, questa puntata di Amici ha segnato il ritorno in tv di Maria De Filippi, per la prima volta, dopo la morte di suo marito Maurizio Costanzo.

La conduttrice e colonna portante di Mediaset è tornata a lavoro con grande professionalità proprio come, a detta sua, "le hanno insegnato a fare". "Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato e inizierei da voi" sono state le prime parole di Maria, la cui voce per un attimo ha tentennato mostrando una forte emozione e ripetendo più volte "grazie" per gli applausi.

Per lei nessun urlo eccessivo o parole di troppo, solo applausi da parte del pubblico, dei giudici e dei ragazzi che l'hanno accolta in piedi e con grande commozione. Una puntata, quella di oggi, che ha avuto il compito di mettere un punto sul passato e aprire le porte al futuro, sia quello di Maria che ora non potrà più tornare a casa e chiedere a suo marito il parere sul suo operato, sia per lo show di talenti che si prepara al suo momento più importante, il Serale.

Oggi sono state assegnate tutte le maglie gold per l'accesso al Serale di Amici ma allo stesso tempo eliminati anche due allievi della scuola che non sono riusciti a conquistarsi il palco della diretta di Canale 5. Niveo, il cantante di Lorella, all'interno della scuola dall'inizio del programma ma spesso criticatissimo, non ce l'ha fatta, così come la new entry Benedetta, la ballerina di latino voluta solo poche settimane fa da Raimondo Todaro che, quest'anno, qualche scelta azzardata l'ha fatta. Maria, però, ha chiesto a Benedetta di fare da compagna di ballo a Mattia nel Serale quindi, una piccola vetrina per lei ci sarà.

Intanto è stato annunciato anche il direttore artistico del Serale che sarà, come gli scorsi anni, Stephane Jarny.

Tutti gli alunni ammessi al Serale

Cantanti

Angelina

Federica

Wax

Piccolo G

Aaron

NDG

Cricca

Ballerini