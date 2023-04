Amici, niente streaming: ecco cosa sta succedendo

Mediaset Play down proprio nella serata di uno degli show più amati dal pubblico di internet, abituato ormai a usufruire dello streaming per seguire i programmi tv.

Sono tantissimi gli utenti che si preparavano a godersi anche questa sera, come ogni sabato sera da ormai cinque settimane, il grande spettacolo della sesta puntata del serale di Amici Maria De Filippi.

Un piacere a cui invece, per problemi tecnici, in molti si ritrovano a dover rinunciare non potendo seguire la loro trasmissione preferita. Lo streaming live sul sito Mediaset ha infatti smesso di funzionare poco dopo l’inizio della nuova puntata del talent show. Molti utenti sono riusciti a seguire solo l’entrata dei giudici e le prime esibizioni dei ragazzi in gara per poi trovarsi di fronte a una trasmissione che saltava ripetutamente fino a diventare completamente inaccessibile.

Vista la popolarità della trasmissione e anche la fascia di età che la segue con maggior affetto e che è quella che più di altre consuma anche la tv ormai da smartphone e tablet, le reazioni non si sono fatte attendere.

Un diluvio di messaggi sta infatti invadendo Twitter, tra faccine piangenti, domande agli altri utenti per capire se il problema sia di tutti e ‘invocazioni’ dirette a Mediaset e Witty.tv perché i tecnici risolvano il problema e gli appassionati possano tornare a seguire dai loro device, ovunque si trovino, il loro programma preferito, godendosi le performance la gara tra i giovani talenti della scuola del talent guidato da Maria De Filippi.

Al momento i messaggi sembrano inascoltati.