Amici, il riassunto della nona (e ultima) puntata del Serale

Anche questo sabato il Serale di Amici continua ad animare il palinsesto della prima serata di Canale 5. Siamo giunti alla nona e ultima puntata del programma, la tanto attesa finalissima che ha visto protagonisti ancora una volta i sei giovani talenti arrivati in finale alle prese con esibizioni, guanti di sfida e battaglie a colpi di canto, danza e creatività per aggiudicarsi il titolo di vincitore di questa edizione di Amici. Oltre al talento dei concorrenti, il Serale di Amici è anche un palcoscenico per grandi ospiti, divertimento e qualche polemica tra professori. Stasera le emozioni sono state tante e ripercorriamole insieme, passo dopo passo, per scoprire tutto quello che è successo (e che potremmo esserci persi) in questa nona puntata e ultima puntata del serale di Amici 21.

Amici 21, il recap dell'ottava puntata: sfide, guanti ed esibizioni

La finalissima di Amici 21 inizia con l'entrata in scena dei tre giudici e un bel ringraziamento di Maria nei loro confronti. Subito dopo, la conduttrice e ideatrice del talent show chiama sul palcoscenico i finalisti e l'ex vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile che consegna la coppa e fa una dolcissima dedica ai nuovi finalisti del programma. A questo punto inizia la gara ed è tutto nelle mani del televoto. La gara inizia a eliminazione diretta con due circuiti, uno di ballo e uno di canto. Da ogni circuito esce un finalista. Si inizia dai primi quattro cantanti. Dopo la prima sfida tra Alex, Albe, Sissi e Luigi l'eliminato è Albe. Continua la sfida tra i cantanti e il secondo eliminato è Sissi. Nell'ultimo ballottaggio del circuito dei cantanti si sfidano Alex e Luigi e, dopo gli sketch di Francesco Cicchella e una videochiamata a sorpresa di Ultimo, è stato eletto come vincitore della sfida Luigi che va alla finalissima contro uno dei due ballerini mentre Alex è stato eliminato.

A questo punto è stata la volta della sfida di ballo tra Michele e Serena. Tra i due vince Michele e viene eliminata Serena anche se la ballerina ha vinto una borsa di studio alla Ailey School a New York per il prossimo anno accademico mentre Michele ha ricevuto l'invito a ballare durante un evento sullo stesso palcoscenico di Roberto Bolle.

Poi è stato assegnato il premio della critica e i giornalisti hanno scelto Sissi come vincitrice.

La finalissima si è giocata, quindi, tra Luigi e Michele e dopo la sfida e le esibizioni del cantante e del ballerino, Maria ha chiamato le carte ed è stato eletto il vincitore di Amici 21.

Ha fatto il suo ingresso sul palco Sofia Goggia che ha nominato Maria De Filippi Ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono stati consegnati, poi, tutti gli altri premi e, infine, è stato annunciato il vincitore di Amici 21.

Gli ospiti della finale: c'è il comico Francesco Cicchella, Sofia Goggia e il ritorno di Alessandra Amoroso

Dopo aver ospitato la comicità di Nino Frassica con il suo talent della terza età e numerosi cantanti del palcoscenico musicale contemporaneo da Marco Mengoni a Stash, da Sangiovanni ai Follya, Maria De Filippi ha scelto come guest star per la finalissima di Amici 21 il comico Francesco Cicchella (che ha interpretato Ultimo e Achille Lauro) e due donne, una sportiva e una cantante. Stiamo parlando di Sofia Goggia e Alessandra Amoroso, la prima una campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, la seconda vincitrice dall'ottava edizione di Amici oltre che cantante di successo che debutterà a San Siro il 13 luglio con l'evento "Tutto accade a San Siro".

Chi ha vinto Amici 21

Il vincitore di Amici 21 è Luigi.