Amici: nuovo scontro su Maddalena tra Celentano, Lo (e Malgioglio)

Sono i talenti di due bravissime ballerine, il terreno di sfida in cui si combattono quest’anno, quasi ogni puntata i loro due prof.

Anche nella puntata serale di sabato 15 aprile di Amici di Maria De Filippi infatti, abbiamo assistito ad una polemica infuoca in occasione della sfida tra Isobel e Maddalena.

Celentano: “Se Maddalena ha fatto passettini in avanti è merito mio”

Il guanto è stato lanciato della maestra Alessandra Celentano che non ha perso l’occasione, per l’ennesima volta, di mandare una lettera alla ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: “Maddalena, stai migliorando e facendo dei passetti per merito mio, sembri quasi rosicona. Ma va bene, perché chi non risica non rosica”.

Un messaggio dentro cui complimento e frecciatine si mescolano abilmente.

Tant’è che Emanuel Lo è, di nuovo, insorto, in difesa del talento di Maddalena, soprattutto contestando alla Celentano le parole in cui ha sostenuto che, se la ballerina è migliorata in questi mesi, è grazie alle sfide lanciate dalla maestra e al suo ‘trattamento speciale’. Una tesi ovviamente rigettata dal maestro Lo.

“Questo guanto mi piace moltissimo, quello che non mi piace affatto è che la maestra Celentano si prenda i meriti. Maddalena non sta migliorando grazie ai tuoi guanti, migliora perché è un talento. La gente lo deve sapere”

La Celentano invece dice: “Tu dovresti saperlo, la competizione ti rende più forte”.

Emanuel Lo: “Non ti puoi prendere il merito, Maddalena sarebbe cresciuta ugualmente, anche senza questi guanti”.

La prova è stata un’esibizione su All That Jazz e, oltre a ballare, entrambe hanno anche cantato.

Nella polemica è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, che, come aveva fatto già in passato, ha preso le parti di Maddalena e, in generale, contro l’approccio fin troppo ruvido della Celentano nei confronti dei ragazzi delle squadre avversarie.

“Non ti puoi prendere tutti i meriti. Tu hai le mozzarelle sugli occhi, dovresti dirmi come ha ballato questa creatura (Maddalena”.

“Che tu sei una numero uno lo sappiamo tutti, soltanto che mi fai venire le fiammate, io a questo punto non voterei nessuna delle due. Isobel è stata straordinaria, Maddalena è stata molto più sensuale” dice Malgioglio che vota la ballerina della squadra CuccaLo

“Beh non sapete dire altro di questa ragazza, solo che è sensuale” chiude la Celentano.