Amici, le anticipazioni di oggi (5 marzo 2023): eliminati, ammessi al serale e spoiler

Torna Amici. Dopo la sospensione dovuta alla morte del marito Maurizio Costanzo, la conduttrice Maria De Filippi torna in tv con la puntata che, originariamente, sarebbe dovuta essere messa in onda il 26 febbraio. Ricordiamo che anche questo appuntamento è stato quindi registrato precedentemente alla scomparsa del grande giornalista televisivo. Di seguito le anticipazioni, le sfide, gli eliminati e gli spoiler.

Ospiti e giurati

Tra i giurati chiamati a giudicare i ragazzi, Giorgia per la categoria canto, che si esibirà anche col brano "Parole dette male" con cui ha gareggiato a Sanremo 2023. A valutare invece la gara di ballo, una commissione composta da Virna Toppi, prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano, Samanta Togni, coreografa e conduttrice tv, e Veronica Peparini, ballerina e coreografa nonché ex prof storica del talent show. A giudicare infine gli inediti Charlie Rapino, vice presidente dell'etichetta musicale Artist First.

Spoiler

Quanto alle maglie assegnate in puntata: per il ballo Mattia, Samu e Alessio; quanto riguarda il canto, invece, Federica e Wax. Due gli eliminati in vista del serale (al via il 18 marzo): Paky viene eliminato da Alessandra Celentano, che gli preferisce Samu; Mezkal viene eliminato da Rudy Zerbi che, però, gli dà la possibilità di gareggiare ai casting per la prossima edizione di Amici.

Alcune foto della puntata in anteprima