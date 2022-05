Amici, è Alessandra Amoroso la super ospite della finale (e debutterà a San Siro)

Dopo aver visto esibirsi sul palco di Amici diversi artisti del panorama musicale italiano come Sangiovanni, i The Kolors, i Follya (ex Dear Jack), Ghali, Marco Mengoni e tanti altri ancora, per la finalissima di Amici 21, Maria De Filippi ha scelto di chiamare un'altra cantante amatissima dal pubblico e dalla critica, una ragazza che lei stessa ha lanciato nel mondo della musica e che oggi è una delle professioniste più apprezzate e di succeso in Italia. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso, la cantante salentina che ha sfondato nel mondo della musica con brani come Immobile, Stupida, Karaoke, Vivere a Colori e tanti altri e che torna sul palco che l'ha fatta conoscere al pubblico per presentare il suo nuovo progetto musicale.

Sarà proprio Maria De Filippi ad annunciare a tutti, durante la finalissima di Amici, che la cantante di Galatina, infatti, il 13 luglio 2022 sarà protagonista live con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto della sua carriera che per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale.

Presenta sul palcoscenico di Amici il suo nuovo singolo Camera 209 in anteprima.

Ed entusiasta, la cantante saluta il pubblico e la sua mentore Maria con un "Vi voglio molto bene a tutti, a te di più".