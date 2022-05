Le pagelle della finale di Amici

Amici

Si è conclusa la ventunesima edizione del Serale di Amici che ha visto giovani talenti esibirsi sul palcoscenico della prima serata di Canale 5 a colpi di canto e danza. Tra cover, inediti e coreografie di classico, latino e modern, le performance di questa nona e ultima puntata di Amici sono state tante e, tra tutte, abbiamo voluto tirare le somme e stilare le nostre pagelle delle migliori e delle peggiori della finale. Chi ha convinto di più e chi, invece, meno? Scopriamolo insieme.

Le esibizioni top

Michele con Elena D'Amario - Forgiveness: 9 e mezzo

Toccante, emozionante, stupefacente. Questa coreografia omaggio all'incontro tra Marina Abramovich e Ulay durante la performance al Moma di New York dell'artista diventa un'esplosione di movimenti, giochi di sguardi e, soprattutto emozioni tra il ballerino Michele, che interrpeta Ulay e la straordinaria Elena D'Amario nei panni di Marina Abramovich. Forse l'esibizione più originale e bella di tutta l'edizione 2021/22 di Amici. Un tavolo, due ballerini e tutto il resto è pura emozione.

Alex - Somebody to Love: 9

In questa finale Alex ha tirato fuori una bella grinta che traspare dallo chermo. Pieno di energia e voglia di comunicare, Alex con questa cazone dei queen si fa davvero sentire e sente ogni parola che dice. Bravissimo.

Alex - Goodbye My lover: 8

Intenso come suo solito e comodo nel suo stile preferito, il folk. Quando canta in inglese questo ragazzo è in grado di coinvolgere e creare atmosfere uniche.

Luigi - Il cobra non è un serpente: 8

La migliore esibizione di Luigi in questa serata dove non ha brillato più di tanto. Il cantante e chitarrista ha regalato una bella e grintosa interpretazione di questo grande classico di Rettore. Sicuro di sé, graffiante e convincente.

Le esibizioni "niente di che"

Sissi - Scendi: 6 e mezzo

Non benissimo questo inizio di puntata per Sissi che è evidentemente molto emozionata e fa fatica a non perdere la concentrazione e la voce in alcuni momenti. La canzone è carina ma in questa performance non brilla come suo solito. Senza dubbio sente molto la diretta e il atto di aver rotto il ghiacchio.

Sissi - Make you feel my love: 6

È davvero un peccato perché il suo talento è innegabile ma questa sera Sissi non ha brillato particolarmente. Sembra poco concentrata e un po' persa tra le emozioni e in questo brano non ha convinto più di tanto.

Luigi - Tienimi stanotte: 6-

Anche Luigi non inizia benissimo questa finale di Amici con la voce un po' fioca (e questo lo sapevamo perché purtroppo il ragazzo è senza voce) e l'umore un po' sottotono.

Luigi: Footloose: 6 e mezzo

Tanto sottotono Luigi in questa finale e molto probabilmente lo è a causa dell'abbassamento di voce o della stanchezza accumulata, fatto sta che con questa esibizione non colpisce più di tanto.