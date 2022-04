Amici, le pagelle della quarta puntata del Serale

Sissi, Amici 2022

Si è conclusa un'altra puntata del Serale di Amici che ha visto giovani talenti esibirsi sul palcoscenico della prima serata di Canale 5 a colpi di canto e danza. Tra cover, inediti, coreografie di classico, latino e modern, le performance di questa nuova puntata di Amici sono state tante e, tra tutte, abbiamo voluto tirare le somme e stilare le nostre pagelle delle migliori e delle peggiori della serata. Chi ha convinto di più e chi meno? Scopriamolo insieme.

Le esibizioni top

Sissi - Crazy: 9

Che dire, l'ennesima conferma. Una voce spettacolare che questa ragazza riesce a sfruttare in tutte le sue sfumature dalle più calde alle più brillanti. Non solo estensione ma grande gestione della propria tecnica. Con una facilità incredibile Sissi si esibisce e ancora una volta convince tutti pubblico, giuria e gente a casa.

Sissi: Imbranato: 9

Bravissima, niente di più. Non sono in inglese ma anche in italiano la voce di questa ragazza è in grado di emozionare come pochi, anzi, forse come nessuno quest'anno ad Amici. Bellissima interpretazione di questo grande classico di Tiziano Ferro.

Crytical e Albe - Ti porto via con me: 8 e mezzo

Sorprendenti. Una versione di Ti porto via con me coinvolgente, profonda, piena di energia, originale. I due cantanti se pur molto diversi, rapper uno e cantante super pop l'altro, messi insieme sul palco sono in grado di completarsi e creare un'atmosfera magica sul palco di Amici. Fanno venire voglia di muoversi, ballare, divertisti, Bellissima esibizione e bellissimo rifacimento di questo grande classico di Jovanotti. Complimenti a entrambi.

Alex - Let it be: 8

La voce di Alex con le canzoni in inglese rende tantissimo e su questo non c'è niente da fare. Timbro caldo e interpretazione intesa, in questa versione personalissima di Let it Be Alex conferma il suo grande talento vocale e di interprete.

Aisha: Someone you love: 8

Forse la più bella esibizione di Aisha da quando è entrata nella scuola. Profonda, emozionante, pecisa e anche creativa. Aisha rispetta al massimo il grande successo di Lewis Capaldi e lo personalizza, nel finale, con le sue parole. Seduta a terra, raccolta nelle sue emozioni, Aisha fa una grandissima performance che forse, se avesse fatto prima, le avrebbe risparmiato l'uscita.

Le esibizioni così-così

Lda e Luigi con Help dei Beatles: 7

Carini, ben armonizzati, divertenti. Un'esibizione fresca, piacevole da ascoltare, anche se questa abitudine di inserire sempre delle barre in ogni canzone ha un po' stancato.

Le esibizioni flop

LDA - Good times: 5

Il figlio di Gigi D'Alessio sembra un po' spento in questa quarta puntata di Amici e un po' monotono da inizio serale. Quest'esibizione che apre la puntata non brilla, non conquista, non lascia traccia di emozioni, sembra quasi un compitino portato a termine ma poco sentito, poco emozionante.

Alex - Singor Tenente: 5

Purtroppo il "parlato" non è il suo. Questa canzone fatta di frasi sussurrate e poi urlate l'una dopo l'altra non rende giustizia ad Alex. Un brano di sola interpetazione che diventa quasi recitato non riesce bene ad un Alex che ci prova ma non riesce proprio a emergere in questa performance.

LDA: Rose rosse: 5

Sempre la solita cantilena, sempre le solite barre, sempre tutto troppo uguale. LDA non mostra miglioramenti ma continua ad affrontare le canzoni sempre allo stesso modo. Poco convincente.