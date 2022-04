Amici, le pagelle della quinta puntata del Serale

Amici

Si è conclusa un'altra puntata del Serale di Amici che ha visto giovani talenti esibirsi sul palcoscenico della prima serata di Canale 5 a colpi di canto e danza. Tra cover, inediti e coreografie di classico, latino e modern, le performance di questa quinta puntata di Amici sono state tante e, tra tutte, abbiamo voluto tirare le somme e stilare le nostre pagelle delle migliori e delle peggiori della serata. Chi ha convinto di più e chi, invece, meno? Scopriamolo insieme.

Le esibizioni top

Alex e Sissi - One: 9

Sublime. Un'esibizione da veri professionisti. Il bellissimo timbro della voce di Alex si unisce perfettamente all'incredibile vocalità di Sissi per una perfomance davvero pazzesca. La migliore della serata.

Alex - duetto con Serena, Amati Sempre: 8 e mezzo

Bravissimo, intenso, emozionante. In questo duetto insieme a Serena, Alex viene fuori in tutto il suo talento vocale e interpretativo.

Dario - guanto di sfida nei tre stili: 8

Bravissimo e versatilissimo. Questo ragazzo è in grado di calarsi in diversi stili dall'hip hop al classico fino alla danza sui tacchi senza alcun tipo di problema. Autoironico, divertente e comunicativo. Bravo.

Sissi - Vedrai Vedrai: 8

Un'altra perla di Sissi. La cantante della squadra Cuccarini-Todaro stupisce ancora. In questo brano di Luigi Tenco viene fuori tutta la sua sensibilità e profondità d'animo e da sola, ferma su un palco, è in grado di uscire dallo schermo e parlare al pubblico con una delicatezza e una potenza uniche.

Le esibizioni normali

Albe - Cosa resterà degli anni '80: 7 e mezzo

Bravo Albe che in questa fase del programma sta davvero sbocciando. Sempre dinamico, energico e anche intelligente nel modo di scrivere. Mai scontato e con una grande voglia di divertirsi e divertire.

Luigi - l'ombelico del mondo: 7 e mezzo

È palese l'esperienza nell'esibirsi e stare sul palco di Luigi gli dà una sicurezza e forza che è impossibile non riconoscere. In questa cover di Jovanotti suonare le percussioni ha sicuramente giocato a suo favore e creato una bella e coinvolgente atmosfera sul palco. Bravo.

Luigi - Vorrei la pelle nera: 7

Un'esibizione normale in pieno stile "Luigiano" con la solita chitarra elettrica e quel mix tra rock e pop. Peccato, però, che Luigi sembra un po' sempre il solito in questo genere di esibizioni e con Vorrei la pelle nera non stupisce più di tanto.

LDA - Tu vuo' fa' l'americano: 6 +

Sì, queste cose a LDA riescono abbastanza bene. Il suo spirito partenopeo può uscire in tutto il suo splendore e rendere l'esibizione abbastanza coinvolgente solo che questo non basta a convincere più di tanto.

Le esibizioni flop

LDA - Niente Paura: 4

LDA sta un po' scomparendo in questo Serale di Amici e sembra essere peggiorato invece che migliorato nel corso del tempo. Quest'esibizione non brilla né per il testo né per l'interpretazione. Le barre del cantautore partenopeo sono alquanto banali e scontate.

LDA - Alan Sorrenti mix: 4

Il figlio di Gigi D'Alessio non arriva proprio in quest'esibizione e si perde in una performance semplicistica e che tende quasi alla "sagra di paese". Manca un po' di spessore.