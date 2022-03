Amici 2022: le pagelle della seconda puntata del serale

Amici

Si conclude un'altra puntata del Serale di Amici tra le alti e bassi ed esibizioni convinenti e altre meno dei ragazzi del talent più famoso d'Italia. Tra cover, inediti, coreografie di classico o di latino le performance di questa nuova puntata di Amici sono state tante e noi abbiamo voluto tirare le somme e stilare le nostre pagelle delle più belle e delle peggiori di stasera. Chi ha convinto di più?

Le esibizioni top

Alex con I wont' let you go: 9

Superbo Alex nell'interpretazione di questo indimenticabile pezzo di James Morrison. Voce calda, interpretazione intensa e grande emozione per una performance di questo ragazzo così riservato quanto esplosivo ogni volta che prende un microfono in mano. Alex colpisce ancora una volta per il suo saper essere innovativo e classico allo stesso tempo. Una conferma.

Sissi e Alex con Just Give me a Reason: 8

Come non restare ammaliati dall'incredibile voce di Sissi che colpisce ancora una volta per la sua pulizia, estensione e grazia infinita, ancor più se unita a quella di Alex, meno appariscente ma altrettanto potente. Con questa esibizione Sissi e Alex convincono tutti con un'esibizione dove la precisione e si mescola all'emozione.

Dario con La casa azul: 8

Dario è forse è il ballerino più bravo di questa edizione di Amici. Versatile, tecnico e super espressivo in questa esibizione sulle note de La casa azul ha attirato tutti gli occhi su di lui. Emozionante, preciso e fluido nelle movenze, questo giovane ragazzo ha talento da vendere e domina il palcoscenico con una sicurezza invidiabile.

Le esibizioni flop

Christian e Nunzio nel guanto di sfida sul Flamenco: 3

Purtroppo una delle peggiori esibizioni di questo serale di Amici. I due ballerini risultano poco credibili nella resa del balletto con una tecnica che non è sufficente a fargli portare a casa una bella figura. È poca la capacità espressiva dei due che non riescono a ridurre al minimo la differenza tra la loro esibizione e quella dei loro sfidanti Leonardo e Michele di un livello decisamente superiore.

Corale della squadra Cuccarini-Todaro con Dynamite: 5

La squadra Cuccarini-Todaro messa insieme ha qualcosa che non funziona. È come se i talenti dei singoli non riuscissero ad emergere se messi insieme. Le corali su cui puntano tanto i professori Todaro-Cuccarini non solo non mettono in risalto il grande potenziale dei cantanti e dei ballerini della squadra ma ne esaltano le mancanze e, per certi versi, li mettono ancora di più in difficoltà. Forse i professori dovrebbero rivedere qualcosa su questo genere di esibizione.