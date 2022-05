Le pagelle della semifinale di Amici

Amici,

Si è conclusa un'altra puntata del Serale di Amici che ha visto giovani talenti esibirsi sul palcoscenico della prima serata di Canale 5 a colpi di canto e danza. Tra cover, inediti e coreografie di classico, latino e modern, le performance di questa ottava e penultima puntata di Amici sono state tante e, tra tutte, abbiamo voluto tirare le somme e stilare le nostre pagelle delle migliori e delle peggiori della semifinale. Chi ha convinto di più e chi, invece, meno? Scopriamolo insieme.

Le esibizioni top

Alex - Another Love: 9

Intensissimo, emozionato ed emozionante. Alex quando canta in inglese è insuperabile e spicca su tutti gli allievi della scuola. Grande voce, grande interpretazione e bellissima presenza sul palco. Si vede proprio Alex è dentro la canzone e che il brano di Tom Odell gli calza alla perfezione. Bravissimo.

Alex - Beyoncè: Halo: 9

Che dire, Alex nelle ballad in inglese è proprio nel suo mondo e non lo si può negare. Con Halo di Beyoncé emoziona ancora una volta e stupisce nell'approcciare alla perfezione un repertorio tipicamente femminile. Alex arriva dritto al cuore del pubblico. Ancora una volta bravissimo.

Sissi - Dancing Queen: 8 e mezzo

Molto bella questa versione personalissima di Sissi di un grande classico come Dancing Queen che viene addolcito dalla voce di questa ragazza dal talento unico. Inizia piano, intima, dolce e poi esplode creando un'atmosfera davvero magica.

Sissi - What'up: 8

Un grande classico della musica degli anni '90. Conosciamo tutti il testo a memoria di questa meravigliosa canzone dei Four Non Blondes che viene cantata da Sissi alla perfezione. La voce cristallina di Sissi è perfetta per questo brano dove vengono messi in luce il suo talento vocale e le sue doti interpretative.





Luigi - Non abbiam bisogno di parole: 8

Bravo. Al pianoforte dà una versione diversa di sè. Intenso nell'interpretazione e pulito nella vocalità. Una bella esibizione che finalmente ci permette di vederlo in vesti più melodiche che bisogna ammettere gli si addicono bene.

Albe - Sorry: 8--

Che sorpresa Albe in questa esibizione che mostra non solo di saper suonare il piano ma di essere un bravissimo performer.

Le esibizioni "niente di che"

Alex - Ordinary World: 7

Questa volta Alex non ha brillato come suo solito nonostante si sia portato a casa comunque l'esibizione. Però, in questa canzone è sembrato un po' sottotono.

Albe - I Can't help falling in love: 7 +

Nonostante il brano di una bellezza indescrivibile e la grande crescita di Albe durante la fase finale del programma in questa canzone non ha spiccato rispetto alle altre sue esibizioni.

Luigi - Malo: 6 e mezzo

Le solite barre e la solita retorica non aggiungono nulla di più a un brano come Malo che forse non si addice molto a essere cambiato. Niente di che Luigi in questa esibizione.

Alex - Piccola anima: 7

Alex canta Ermal Meta e anche se il pubblico canta insieme a lui coinvolto dalla canzone non si può certo definire la migliore prova canora di Alex che pur cantando bene, con Piccola anima non brilla. Alex emerge molto di più quando canta in inglese che in italiano.

Le esibizioni flop

Luigi - Se mi lasci non vale: 5 e mezzo

Luigi appare abbastanza uguale a se stesso in questa esibizione. Sempre la stessa cosa dell'accompagnamento con la chitarra e lo stesso atteggiamento sul palco che dopo un po' stanca.

Luigi - Sorry: 4 e mezzo

Purtroppo i falsetti non sono proprio il punto forte di Luigi che in questa canzone di Justin Bieber non brilla proprio. Sottotono e poco convincente.