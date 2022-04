Amici, le pagelle della sesta puntata del Serale

Amici

Si è conclusa un'altra puntata del Serale di Amici che ha visto giovani talenti esibirsi sul palcoscenico della prima serata di Canale 5 a colpi di canto e danza. Tra cover, inediti e coreografie di classico, latino e modern, le performance di questa sesta puntata di Amici sono state tante e, tra tutte, abbiamo voluto tirare le somme e stilare le nostre pagelle delle migliori e delle peggiori della serata. Chi ha convinto di più e chi, invece, meno? Scopriamolo insieme.

Le esibizioni top

Alex e Sissi - Se piovesse il tuo nome: 8 e mezzo

Un duo che ogni volta che sale insieme sul palco è in grado di fare la differenza. Cristallina la voce di lei, intima e intensa quella di lui, quando si uniscono si equilibriano alla perfezione. Bellissima performance che mescola strofe sussurrate a incisi potenti. Pazeschi.

Alex - Adore You: 8 +

Bravisimo, in questa canzone emerge tutta l'internazionalità di questo ragazzo che quando canta in inglese e quando canta canzoni folk brilla di luce propria.

Albe e Dario - Il gatto e la volpe: 7 e mezzo

Divertenti, freschi, carinissimi. Una bella versione moderna del Gatto e la Volpe, ironica e coinvolgente che vede un duo, Albe e Dario, fare scintille sul palco.

Le esibizioni così-così

Luigi - Bella senz'anima: 6

Normale, niente di eccezionale quest'esibizione di Luigi, soprattutto nella strofa iniziale. Forse poteva fare qualcosa in più ma nella seconda parte del pezzo riesce a migliorare la performance e portarsi a casa una buona sufficienza.

Le esibizioni flop

LDA - Se bruciasse la città: 4

Sempre poco convincente, poco dinamico, poco presente. LDA dall'inizio del serale non è riuscito proprio a emergere risultando sempre uguale a se stesso e abbastanza anonimo.

LDA e Luigi - Guanto di sfida - Se piovesse il tuo nome: 5

I due ragazzi in questo duetto sulla canzone di Elisa non sono in grado di reggere il confronto con l'esibizione di Sissi e Alex risultando poco armonici e abbastanza slegati. In più le barre di LDA non aggiungono nessun valore o messaggio alla canzone.

LDA - Caruso: 5

Purtroppo, nonostante il grande pezzo di Lucio Dalla, il figlio di Gigi D'Alessio non è in grado di gestire l'emozione e le note rischiando anche di perdere l'intonazione più volte durante l'esibizione che risulta esser, forse, un po' troppo più grande di lui.