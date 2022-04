Amici, le pagelle della terza puntata del Serale

Sissi e Alex

Si conclude un'altra puntata del Serale di Amici tra le alti e bassi ed esibizioni convincenti e altre meno portate in scena da un gruppo di giovani talenti che cerca di contendersi il titolo di vincitore del talent più famoso d'Italia. Tra cover, inediti, coreografie di classico, latino e modern, le performance di questa nuova puntata di Amici sono state tante e, tra tutte, abbiamo voluto tirare le somme e stilare le nostre pagelle delle migliori e delle peggiori della serata. Chi ha convinto di più? Scopriamolo insieme.

Le esibizioni top

Sissi e Alex - Shallow: 10

Spettacolari. Una delle migliori esibizioni non solo della serata ma di tutto il Serale di Amici finora. Lei voce pazzesca e controllo estremo del suo strumento, lui intensissimo come sempre. Meglio di cosi?

Sissi - Beautiful That Way: 8 e mezzo

Emozionante, travolgente, delicata, profonda. Come non venire travolti dall'incredibile e avvolgente voce di Sissi espressa al massimo della sua potenzialità con questa canzone dove non viene mostrata solo la sua potenza vocale ma anche tutta la sua dolcezza.

Leonardo - tango della sfida finale: 8 e mezzo

Un ballerino maturo, educato, professionale e professionista. Bella presenza scenica, ottima interpretazione e una tecnica pulita e coinvolgente in grado di uscire anche dallo schermo. Leonardo si è dimostrato un grandissimo ballerino e uno dei migliori talenti presenti nel programma.

Sissi - Don't Take My eyes off of you: 8 -

Una conferma assoluta e una ragazza che sta sfruttando la sua grande voce unendola a una bella grinta sul palco e una freschezza che emana ogni volta che si esibisce. Brillante, luminosa, diertente e anche più sciolta sul palco.

Le esibizioni così-così

Corale squadra Cuccarini -Todaro su Man in the Mirror: 6 e mezzo

La parte cantata molto bene e non poteva essere atrimenti con i talenti di Sissi e Alex insieme al supporto della voce di Aisha. Peccato che i ballerini non hanno aggiunto nulla a questa esibizione che poteva anche fare a meno della coreografia di Serena e Nunzio. Ancora una volta la corale si è dimostrata una scelta non proprio vincente.

Le esibizioni flop

Albe - Non voglio mica la luna: 5

Un po' troppo copia di Sangiovanni, Albe purtroppo con questa performance sulla canzone di Loredana Bertè non aggiunge nulla di nuovo e innovativo alla canzone della Bertè e non emoziona più di tanto. Sempre sorridente e questo è un punto a suo favore ma, putroppo, non basta la "freschezza" per arrivare al pubblico. Ci vuole qualcosa di più.

Luigi - Hot Stuff: 5 e mezzo

Tutto fumo e niente arrosto. Luigi non convince con la sua esibizione di Hot Stuff un po' troppo "pompata" e poco sostanziosa. Non bastano un paio di occhiali da sole e una chitarra a rendere una performance di successo.

Luigi - Sex Bomb: 5 e mezzo

Un po' sforzato Luigi in questa esibizione in cui doveva puntare sull'essere "sexy" ma è risultato un po' troppo costruito ed esagerato. Troppo palese la sua voglia di farsi valere.