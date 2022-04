Amici, ecco chi è il primo eliminato della terza puntata del serale

La terza puntata del Serale di Amici è appena iniziata e al termine della prima sfida a squadre tra i ragazzi del team Cuccarini-Todaro e Pettinelli-Peparini c'è stata la prima eliminazione della serata. Dopo aver perso, la squadra Pettinelli-Peparini ha visto tre dei suoi ragazzi candidati alla possibile eliminazione: il ballerino John Erik e i cantanti Albe e Crytical. I tre talenti si sono subito esibiti con i loro cavalli di battaglia davanti ai giudici del Serale per convincerli a farli restare in gara a colpi di danza, rap e canzoni pop. A spuntarla subito è stato Albe lasciando Crytical e John Erik in attesa, davanti alle consuete "Carte", chiamate da Maria de Filippi al termine delle esibizioni, per scoprire chi avrebbe dovuto lasciare per sempre il talent show.

Chi è il primo eliminato della terza puntata del serale di Amici

È John Erik, il ballerino di modern voluto nella scuola dalla maestra Veronica Peparini, il primo eliminato della terza puntata di Amici. Si tratta di uno degli ultimi ragazzi entrati nella scuola, proprio a ridosso del serale. Il danzatore, che da subito si era distinto per il suo estro creativo e per la sua incredibile fluidità di movimenti, è stato battuto da Crytical e Albe e costretto ad abbandonare il programma.

Chi sono i ragazzi ancora in gara

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

Lda (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria ballo