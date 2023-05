Amici, Isobel e Mattia incantano l'Italia con performance da brividi: fioccano proposte di lavoro

Siamo giunti a uno dei momenti più importanti della finale di Amici 2023: è stato decretato il primo finalista che sfiderà Angelina - ha vinto la seconda sfida contro Wax - nella finalissima, la sfida conclusiva che deciderà chi sarà il vincitore della corrente edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Grandi esibizioni sul palco e tanta emozione per Isobel e Mattia, che non solo hanno ballato come mai prima d'ora, ma hanno anche ricevuto proposte di collaborazioni davvero allettanti.

Il primo finalista della finalissima

È stata una competizione senza esclusioni di colpi, dove sia Isobel che Mattia hanno brillato per il loro talento e la tecnica ineccepibile. Solo parole belle per la ballerina da parte di giornalisti e giudici, ma anche degli insegnanti: per esempio, Alessandra Celentano ha passato la serata a elogiare Isobel per le sue qualità artistiche, mentre Maria De Filippi non ha mancato di parlarle della sua vibrante umanità. Anche per Mattia, esibitosi sulle note del musical Grease (e che charme!) e in un passo a due carico di passionalità, nessuna critica. C'è da dire che molti hanno parlato in favore della ballerina, ma il televoto non ha lasciato scampo. In quel momento tanto emozionante quanto difficile da vivere, dopo aver visto i video delle proposte di lavoro arrivate dall'Italia e dall'estero, Isobel ha detto: "Abbiamo vinto". I due ragazzi in gara si sono abbracciati per aspettare l'esito del primo televoto: ha vinto la sfida iniziale, tra colpi di anca e passi repentini, Mattia!

I contratti

Nonostante abbia dovuto lasciare lo studio, Isobel ha ricevuto ben 3 proposte di collaborazione: Paolo Pecoraro la vorrebbe nella sua agenzia per un contratto di due anni; Matteo Forte l'ha invitata alle fasi finali di selezione per il ruolo di Roxie in Chicago - Il Musical; e l'ultimo nel musical Chorus Line, un contratto di sei mesi per il corpo di ballo, che potrebbe diventare un contratto per solista nel musical.

Per quanto riguarda Mattia, invece, Roberto Bolle gli ha proposto di partecipare alla prossima edizione di On Dance, il cui palcoscenico sarà quello di Piazza Duomo, a Milano; e poi la possibilità di lavorare per Harley Medcalf.