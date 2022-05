Amici, un prof verso l'addio: l'anno prossimo non ci sarà. Di chi si tratta

Un professore sarebbe pronto a dire addio ad Amici. E, dunque, quella di domani sera sarebbe l'ultima puntata in assoluto della sua carriera nel talent show. A riportare l'indiscrezione - che al momento resta tale, in quanto non confermata dalla diretta interessata - è Amedeo Venza, influencer di gossip molto vicino al mondo legato alla Fascino (società di produzione di Maria De Filippi, ndr). E no, non si tratta di Alessandra Celentano, che quest'anno è stata più contestata che mai, bensì di Anna Pettinelli. Ma vediamo cosa sta accadendo nel dettaglio.

Presente nella scuderia di Amici dal 2019 (dopo aver partecipato col fidanzato Stefano Andrea Macchi a Temptation Island Vip, prodotto sempre da De Filippi), Anna sarebbe sul punto di lasciare la scuola più spiata d'Italia: non è chiaro se per scelta o se su input della produzione stessa. L'unico dettaglio aggiunto sulla questione riguarda il possibile sostituto, che Venza rintraccia in un ex allievo: "Potrebbe essere sostituita da un ex allievo", si legge infatti. Ulteriori informazioni in merito si avranno sicuramente nei prossimi mesi, nel corso dell'estate, quando gli autori mettono a punto la nuova edizione della trasmissione in partenza a settembre.