Amici, il riassunto della quarta puntata del serale. Sfide, ospiti ed eliminati

Il Serale di Amici continua ad animare il sabato sera di Canale 5. Siamo giunti alla quarta puntata di guanti di sfida, battaglie a colpi di canto, danza e creatività. Oltre al talento dei concorrenti, il Serale di Amici è un palcoscenico anche per grandi ospiti, show e varietà con quel pizzico di colore dato dai soliti battibecchi tra professori e battute divertenti tra giudici. Anche stasera le emozioni sono state tante ma ripercorriamole insieme, passo dopo passo, per scoprire tutto quello che è successo (e che potremmo esserci persi) in questa quarta puntata del serale di Amici 2022.

Amici 2022, il recap della quarta puntata: sfide, guanti ed esibizioni

La quarta puntata del serale di Amici inizia tra le lacrime con un toccante omaggio a Piero Sonaglia, assistente di Maria De Filippi recentemente scomparso. Dopo l'emozione si passerà all'azione con il ritorno di Stash tra i giudici e la solita scelta della busta che decreterà la prima squadra a scendere in campo. Di chi si tratta? Dei Zerbi-Celentano ovviamente.

Le prime due squadre a sfidarsi sono quelle del team Zerbi-Celentano che, dopo essere stata selezionata Cuccarini-Todaro. Dopo le esibizioni dei ragazzi e la sconfitta della squadra Cuccarini-Todaro, a finire al ballottaggio sono stati Sissi, Alex e Aisha. Sarà proprio quest'ultima a dover abbandonare il programma per grande dispiacere dei compagni di squadra e della sua maestra Lorella.

La seconda sfida ha visto scendere in campo sempre gli stessi due team Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro. Vince di nuovo la squadra Zerbi-Celentano che manda al ballottaggio per l'eliminazione finale, Nunzio che si è dovuto sfidare con i suoi compagni di squadra Serena e Alex.

La terza manche ha visto come protagonisti il team vincitore Zerbi-Celentano contro la squadra Pettinelli-Peparini e, ancora una volta, a spuntarla è stato il gruppo capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che, dopo aver vinto tutte e tre le sfide della serata scelgono di nominare per l'eliminazione Albe, Dario e Crytical. Tra i tre finirà al ballottaggio finale insieme a Nunzio, Crytical.

Gli ospiti: c'è ancora Nino Frassica e il grande ritorno di Sangiovanni

Gli ospiti di questa quarta puntata di Amici sono l'ormai veterano Nino Frassica che torna con il suo appuntamento fisso del talent della terza età e, a grande sorpresa, c'è il ritorno sul palcoscenico di Amici di uno dei suoi maggiori protagonisti della scorsa edizione: Sangiovanni che, con il suo nuovo taglio di capelli, il viso più maturo e un anno di esperienze nel mondo della musica alle spalle tra cui anche Sanremo 2022, ha presentato davanti a tutti il suo nuovo singolo Cielo dammi la luna.

I due eliminati della seconda puntata del Serale

Anche in questa puntata sono due i ragazzi della scuola più famosa d'Italia che hanno perso l'opportunità di continuare a esibirsi nella prima serata di Canale 5 e di concorrere alla vittoria dell'edizione 2022 di questo amatissimo show. La prima eliminata è stata la cantante Aisha della squadra Cuccarini-Todaro che non è riuscita a reggere lo scontro con i suoi compagni di squadra Alex e Sissi. Il secondo eliminato della puntata è, invece, Crytical, il cantante della squadra Pettinelli-Peparini. Come ogni sera è stata Maria De Filippi ad annunciare ai ragazzi, tornati in casetta, l'eliminato per evitare i soliti spoiler sul web.