Amici, il riassunto della quinta puntata del Serale: sfide, ospiti ed eliminati

Anche questo sabato il Serale di Amici continua ad animare il palinsesto della prima serata di Canale 5. Siamo giunti alla quinta puntata del Serale che ha visto protagonisti ancora una volta i giovani talenti alle prese con esibiziioni, guanti di sfida e battaglie a colpi di canto, danza e creatività. Oltre al talento dei concorrenti, il Serale di Amici è un palcoscenico anche per grandi ospiti, divertimento e anche qualche polemica. Anche stasera, però, le emozioni sono state tante e ripercorriamole insieme, passo dopo passo, per scoprire tutto quello che è successo (e che potremmo esserci persi) in questa quinta puntata del serale di Amici 2022.

Amici 2022, il recap della quinta puntata: sfide, guanti ed esibizioni

La quinta puntata del serale di Amici inizia all'insegna dello sport. Maria, infatti, ogni sabato ha una trovata per far scegliere a un giudice la busta della squadra che inizierà le sfide e, se le scorse volte ha provocato i tre giudici con gare di addominali e quiz sulla seduzione, questa volta Queen Mary ha deciso di lanciare una sfida a colpi di piegamenti sulle braccia. Chi ha vinto? Ovviamente Stefano De Martino e a iniziare la puntata è stata per la prima volta la squadra Peparini-Pettinelli che ha voluto scontrarsi subito con i Zerbi-Celentano.

Dopo le esibizioni dei ragazzi e la sconfitta della squadra Pettinelli-Peparini, il primo ragazzo a finire al ballottaggio per l'eliminazione è il ballerino Dario. Per sua fortuna, però, in questa puntata ci sarà solo un'eliminazione quindi il ballerino della Peparini è solo il primo ragazzo a finire al ballottaggio finale.

La seconda sfida ha visto scendere in campo il team vincitore Zerbi-Celentano contro i loro rivali Cuccarini-Todaro. Vince di nuovo la squadra Zerbi-Celentano che manda al ballottaggio per l'eliminazione finale Alex, Sissi e Serena e sarà proprio quest'ultima a doversi sfidare con Dario.

Alla fine della seconda manche arriva il solito guanto di sfida tra professori sui balli di gruppo.

La terza manche ha visto come protagonisti ancora una volta le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro ma, questa volta, a spuntarla è stato il gruppo capitanato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che, dopo aver vinto, ha scelto di mandare al ballottaggio per l'eliminazione Carola.

Sono tre ballerini quindi a giocarsi l'uscita definitiva dalla scuola: Dario, Serena e Carola.

Gli ospiti: c'è ancora Nino Frassica e il grande ritorno dei Dear Jack (Follya)

Gli ospiti di questa quinta puntata di Amici sono l'ormai veterano Nino Frassica che è tornato con il suo appuntamento fisso del talent della terza età e, a grande sorpresa, c'è il ritorno sul palcoscenico di Amici di un gruppo di ex concorrenti della tredicesima edizione del programma: i Dear Jack che adesso, però, si chiamano Follya. I musicisti romani capitanati da Alessio Bernabei tornano a esibirsi sul palco che li ha lanciati dopo ben nove anni dal loro esordio e in una veste tutta rinnovata e sotto il nuovo nome di Follya, presentano a tutti il loro nuovo singolo Muoio per te.

L'eliminato della quinta puntata del Serale

C'è una grande novità in questa quinta puntata del Serale di Amici: non ci sono più due eliminazioni ma solo una. Dopo tre sfide e tre concorrenti, tutti ballerini, finiti al ballottaggio finale tra cui Dario, Serena e Carola a dover abbandonare la scuola di Amici è stata proprio quest'ultima, parte del team Zerbi-Celentano. La ballerina di danza classica ha ricevuto la notizia direttamente da Maria De Filippi che, come ogni sera aspetta la fine del programma per annunciare ai ragazzi, tornati in casetta, il nome dell'eliminato. I giudici hanno preferito i due ballerini di modern a Carola che ha definitivamente dovuto abbandonare il programma. La ballerina, però, è stata scelta per interpretare il ruolo di Giulietta in uno spettacolo di danza classica a Roma.