La "risposta" di Amici a Carolyn Smith (che forse è sfuggita al pubblico)

C'è un dettaglio della puntata di Amici andata in onda ieri sera che sembra essere una chiara risposta alle polemiche avanzate la scorsa settimana da Carolyn Smith. Come i telespettatori ricorderanno, infatti, la coreografa e giudice di Ballando con le stelle si era scagliata contro Stefano De Martino, "colpevole" in qualche modo di svilire la danza latino americana. Ebbene, non sembra un caso che ieri ad aprire l'appuntamento con il reality show era proprio un passo a due di latino.

Il riferimento è, ovviamente, alla prima coreografia di cui hanno dato dimostrazione Francesca Tocca e Umberto Gaudino: una lambada. Una performance che è sembrata chiara replica alle critiche di Carolyn. Nessuno, ovviamente, ha fatto notare l'accenno, né il nome della Smith è mai stato menzionato in studio, ma la scelta del ballo non sembra lasciare dubbi. Solo suggestioni? Chissà.

Di certo c'è che quest'anno Carolyn sta facendo capolino in modo inedito nel talent di Maria De Filippi. Se fino a ieri aveva preferito non esporsi, nelle ultime settimane si è schierata via social con considerazioni e giudizi, non per il gusto di farlo ma per la grande passione nei confronti del mestiere. Una posizione, la sua, che balza necessariamente all'occhio, se si pensa che Amici e Ballando di Milly Carlucci sono stati per anni antagonisti del sabato sera.

Nel dettaglio, presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle si è infatti sempre schierata dalla parte della maestra Celentano che ritene Martina, esperta di danza latino americana, concorrente eliminata ieri sera, non all'altezza e quindi non degna di partecipare al Serale. Ebbene, in occasione della scorsa puntata, è andata contro De Martino che aveva detto la sua su un guanto di sfida proposto dalla Celentano su un un pezzo di Charleston tra Serena, sua pupilla, e Martina. Lorella Cuccarini, ritenendo il pezzo troppo difficile per l'allieva, ha proposto Alessandro al suo posto e tale scelta ovviamente ha contrariato la maestra Alessandra. De Martino ha sostenuto quanto affermato da Cuccarini (che aveva criticato la scelta in quanto con troppi passi di danza classica). Proprio le affermazioni di De Martino hanno suscitato "l'ira" di Smith che su Instagram ha scritto: "Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne. Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style".