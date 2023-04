Amici, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano terrorizzano i giudici durante il Guanto di sfida tra prof

Il Serale di Amici è caratterizzato da un momento chiamato "Guanto di sfida tra prof", dove in palio c'è il premio della giuria e quindi il Guanto d'Oro. La sfida è stata vinta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; una prova che ha permesso ai due di mettere a nudo le proprie abilità recitative e la capacità di prendere spunto da grandi cult dell'orrore, con tanto di colonna sonora e atmosfera che richiamavano il genere cinematografico, e rielaborarli. Meravigliose anche le esibizioni di Raimondo Todaro e Arisa sulle note di "Emozioni" e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo su quelle di Rehab di Amy Winehouse.

L'esibizione

I maestri di Amici ogni tanto sorprendono in positivo, nonostante le liti fra le tre squadre in competizione siano sempre presenti. L'idea di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quella di dare vita a pellicole che hanno fatto la storia del genere horror/thriller sul palco dello show condotto da Maria De Filippi, ha conquistato il pubblico e un po' meno i giudici (a parte Malgioglio che si è goduto lo spettacolo allungando le gambe sulla sua poltrona). Di certo le espressioni terrificanti della Celentano hanno svolto gran parte del lavoro, mentre Zerbi è risultato meno convincente della sua compagna di squadra. Quest'ultima, avvicinandosi alla De Filippi e a Giuseppe Giofrè con quel modo di muoversi a scatti che metteva i brividi, ha terrorizzato il giudice, saltato dalla sedia nel momento in cui, una volta spenta la luce in studio e riaccesa poco dopo, si è ritrovato la Celentano ad un passo dal suo viso con quello sguardo inquietante che le è valso la meritata vittoria del Guanto di sfida tra i prof.

I cult

Tra i film cult citati non poteva mancare Saw e la sua risata distintiva: non è un caso che i due siano entrati nello studio sull'iconico triciclo rosso del personaggio, adottando come sottofondo musicale la suggestiva melodia di "Profondo Rosso", il film diretto da Dario Argento. I due sono poi rientrati in scena nei panni di Mercoledì Addams (la Celentano) e Mano (Zerbi), mixando poi la colonna sonora di "Mercoledì" e "Che paura mi fa" e ballando sul palco.