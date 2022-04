Amici, è ancora scontro Celentano/Peparini: "Non capisci di danza"

"Non capisci di danza". Sono queste le parola con cui Alessandra Celentano si è rivolta a Veronica Peparini durante uno dei consueti scontri tra le due insegnanti di ballo in questa settima puntata del Serale di Amici. Un duro litigio che ha visto le due veterane del talent show di Maria De Filippi perdere le staffe durante il guanto di sfida dei loro allievi Michele e Dario.

La Celentano continua ad accusare Dario e la Peparini di presunzione e di essere convinti di essere gli unici a capire di danza anche se, secondo lei, la danza loro due non la capiscono e Dario non potrà diventare mai un ballerino professionista.

Veronica Peparini, però, non accetta l'accusa della sua collega rivolgendosi a lei con impeto: Questo non te lo permetto, non ti permetto di dire che io non capisco di danza".

E poi, la fidanzata di Andreas Muller continua "Io la danza la capisco e mi prendo anche la responsabilità di dire che Dario è un talento".

Sembra propri oche le due insegnanti non arirveranno mai a un compromesso e accettare il pensiero l'uno dell'altra.

Staremo a vedere cosa accadrà.