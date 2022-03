Amici, continua lo scontro Celentano-Todaro: "Hai fatto i tuoi porci comodi"

Inizia in modo scoppiettante la seconda puntata del Serale di Amici e non potevano mancare i consueti battibecchi sulla danza tra due dei professori della scuola che non si sono mai trovati d'accordo sul concetto di danza e di talento: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La Maestra di classico, infatti, ha subito lanciato un guanto di sfida rivolto a due ballerini del team Todaro che non ha mai stimato: Christian e Nunzio facendoli sfidare con Michele e Leonardo. Il guanto è subito sfociato in una lite tra lei e Todaro sul concetto di talento e di danza.

Per quanto la Celentano avesse dato a Todaro la possibilità di adattare la coreografia di flamenco per non far fare un'eccessiva brutta figura ai due ragazzi del team Todaro-Cuccarini, non ha accettato il fatto che l'ex ballerino di Ballando con le stelle abbia stavolto del tutto la coreografia. "Hai fatto i tuoi porci comodi" ha tuonato la Maestra accusando Todaro di essersi preso un braccio intero dopo che lei gli aveva offerto un dito.

Ed è così che tra un "Non è un bravo ballerino" rivolto a Christian e un "Tu sei buono, non fai in modo che i tuoi ragazzi si mettano alla prova" la Celentano ha steso Todaro con le parole senza dargli neanche spazio per controbattere se non con un " io non ti capisco, se i miei ballerini fanno schifo perché ti preoccupi di loro e gli dai guanti di sfida?"

A dare ragione alla Maestra sono stati anche i giudici, tranne Emanuele Filiberto. Per Stash e De Martino, infatti, non poteva essere negata la superiorità di tecnica di Leonardo e Michele.

Staremo a vedere come e quando Todaro si prenderà la sua rivincita.