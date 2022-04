Amici: è scontro diretto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: "Lui non può fare il ballerino"

Gli animi si sono scaldati così come i toni in questa sesta puntata del Serale di Amici e, protagoniste di uno scontro diretto sul tema della danza e del talento sono state le due professoresse e veterane del programma: Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La prima difende da sempre lo studio del classico e le doti fisiche, la seconda è di tutto altro parere ritenendo la dinamicità fisica e l'interpretazione l'elemento più importante per un danzatore. Che la pensassero diversamente sulla danza lo sapevamo già ma questa sera le due prof si sono fatte sentire in un acceso dibattito che le ha viste l'una contro l'altra.

La miccia per questo scontro è stato il ballerino Dario che la Celentano continua a definire irriverente, presuntuoso e non così versatile come gli dicono tutti. La Maestra di classico, infatti, gli ha lanciato l'ennesimo guanto di sfida contro il suo ballerino Michele e, in puntata, l'ha definito un "non adone" con poco fisico e nessuna proporzione adatta a diventare un ballerino professionista.

La fidanzata di Andreas Muller, a questo punto, non ci ha visto più difendendo a spada tratta il suo ballerino che per lei ha tutte le carte in tavola per fare questo mestiere e sottolineando come la Maestra Celentano difenda solo i suoi alunni giustificandoli anche nelle loro "sporcature".