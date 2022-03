Amici, il riassunto della seconda puntata del serale. Sfide, ospiti ed eliminati

Si è appena conclusa la seconda puntata del serale di Amici 2022, il talent show che da vent'anni appassiona il pubblico di Canale 5. Tra guanti di sfida, battaglie a colpi di note, passi di danza e capacità espressiva, grandi ospiti e i soliti battibecchi tra i professori anche questa puntata ha regalato tante emozioni. Ma ripercorriamo, passo dopo passo, tutto quello che è successo nella seconda puntata del serale di Amici 2022.

Le sfide, i guanti e le esibizioni

La seconda puntata del serale di Amici inizia con la solita scelta della busta ma questa volta a decretare il team che romperà il ghiaccio è un'ore challegne per i giudici sul tema della seduzione. Maria, infatti, interroga Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash chiedendo loro quale sia la peggiore tecnica di seduzione degli uomini. Indovinerà De Martino rispondendo: "Pavoneggiarsi" ed è così che la squadra Zerbi-Celentano inizia. A battarsi nella prima sfida a squadre sono stati i team: Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro. A vincere sarà quest'ultimo che manderà al ballottaggio Calma, Luigi e Leonardo dopo un acceso scontro tra la Celentano e la Cuccarini sul tema della danza e del talento. La seconda sfida ha visto le stesse squadre battersi ma a vincere, questa volta è stata quella di Celentano-Zerbi. Ad andare al ballottaggio finale è stato: Christain. Continua la gara con un'altra sfida tra i team Celentano-Zerbi e Pettilenlli-Peparini. In questo scontro ha avuto la meglio la prima squadra e, infine, il cantante Crytical è andato al ballottaggio insieme a Christian. Durante la sfida, però, i professori (Todaro, Cuccarini e Celentano, Zerbi) si sono esibiti in un divertentissimo siparietto sulle sigle delle serie tv.

Gli ospiti: torna il talent della terza età di Nino Frassica e l'intensità di Irama

I due ospiti della seconda puntata del serale di Amici sono stati due volti noti del piccolo schermo e abitué della trasmissione della De Filippi. Nino Frassica è tornato a far divertire il pubblico con il suo Talent della terza età che sembra proprio diventerà un appuntamento fisso dell'edizione 2022 del Serale di Amici. Oltre al comico siciliano anche un ex alunno della scuola, ormai cantante affermato, è tornato sul palco di Amici. Si tratta di Irama che ha presentato un medley di due sue canzoni: Ovunque tu sarai, presentata al Festival di Sanremo di quest'anno e 5 gocce, entrambi brani del suo nuovo album "Il giorno in cui ho smesso di pensare". Irama, inoltre, ha ricevuto da Maria anche il disco di platino.

I due eliminati della seconda puntata del Serale

Anche in questa puntata sono due i ragazzi della scuola più famosa d'Italia che hanno perso l'opportunità di continuare a esibirsi nella prima serata di Canale 5 e di concorrere alla vittoria dell'edizione 2022 di questo amatissimo show. Il primo eliminato è stato uno dei cantanti della squadra Zerby-Celentano. Si tratta di Calma, uno degli ultimi talenti entrati nella scuola che ha perso al ballottaggio contro Leonardo e Luigi. Il secondo ragazzo a uscire dalla scuola di Cinecittà è stato, invece, Christian, il ballerino di break-dance della squadra Cuccarini-Todaro che se l'è giocata con il rapper Crytical, salvato, invece, dalla giuria del talent show. Come ogni sera è stata Maria De Filippi ad annunciare ai ragazzi, tornati in casetta, l'eliminato.