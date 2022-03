Amici: ecco chi è il quarto eliminato del Serale

Si è conclusa la seconda puntata del Serale di Amici 2022 e dopo ore di sfide, ospitate e scontri di opinioni, la padrona di casa, Maria De Filippi ha annunciato ai due ragazzi finiti al ballottaggio finale: il ballerino Christian e il cantante rap Crytical chi avrebbe dovuto abbandonare il programma. Dopo essersi esibiti nella sfida finale con tre dei loro cavalli di battaglia, i ragazzi hanno lasciato lo studio per aspettare l'annuncio della quarta eliminazione del Serale di Amici 2022 tra commozione, paure per il futuro e soddisfazione per il percorso fatto. I due concorrenti delle squadre Cuccarini-Todaro e Pettinelli-Peparini hanno ricevuto, infine, circondati dai loro compagni, il verdetto dei tre giudici.

Chi è il secondo eliminato della serata

A dover abbandonare la casa e il programma è Christian. Il ballerino di break dance, del team Todaro-Cuccarini, non ha convinto i tre giudici che hanno preferito la voce, la scrittura, e l'emozione delle esibizioni del rapper pescarese.