Amici, la semifinale: chi sono i finalisti e gli eliminati

Tanto talento, arte, esibizioni, spettacolo, emozioni e divertimento. Il piatto del serale di Amici di Maria De Filippi è sempre ricco, tanto più lo è stato nella serata semifinale di sabato 6 maggio in cui la posta in gioco per i giovani artisti in gare era altissima: la possibilità di partecipare alla finale di sabato 13 maggio.

Alla fine della puntata, sono rimasti in quattro ad avere la possibilità di giocarsi la vittoria finale.

A scontrarsi ad inizio puntata erano in sei: per la squadra Cuccarini-Lo Maddalena e Angelina, per i Zerbi-Celentano c’erano Aaron e Isobel, mentre Arisa e Todaro hanno potuto schierare Wax e Mattia.

A decidere del destino dei talenti, come sempre, sono stati i voti della giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Amici 2023, il recap della semifinale: sfide, guanti ed esibizioni

La formula della semifinale è completamente rivoluzionata rispetto al solito. Le tre squadre si trovano tutte contemporaneamente ‘in pista’, a decidere chi ha il ‘boccino’ della manche sono delle mini esibizioni di 50 secondi, e la squadra che arriva per prima, in ogni manche, a conquistare due punti, può sottoporre le esibizioni dei due allievi alla giuria che decide chi mandare direttamente in finale.

La prima manche vede gli scontri tra Isobel e Wax (vinto dalla ballerina), ancora Isobel contro Angelina (punto alla cantante), poi Aaron e Mattia (vinta dal secondo) e l’immancabile guanto tra Maddalena e Isobel, questa sera a tema hip hop. Ad arrivare per prima ai due punti è la squadra Zerbi-Celentano, che può regalare ai suoi due alunni la possibilità di volare in finale. Isobel vince la sfida con Aaron e con grande emozione conquista la maglia d’oro.

Per la seconda manche, il boccino viene conquistato da Mattia e la squadra dei TodArisa schiera nella prima sfida il ballerino contro Aaron. I giudici premiano Mattia sottolineandone la bravura, ma anche la sensualità ‘per me è un incantatore, forse stiamo assistendo alla nascita di un piccolo Joaquim Cortes’ dice un entusiasta Malgioglio. Il secondo confronto è quello tra Mattia e Maddalena, e ancora una volta il vincitore è il ballerino, che può giocarsi la finale con il compagno di squadra Wax. E il secondo finalista ai Amici 22 è proprio Mattia.

Inizia la terza manche e il boccino è in mano al team Cuccarini-Lo che propongono la sfida tra Aaron, che canta Grande figlio di puttana degli Stadio e Angelina, e il punto è conquistato da quest’ultima, subito schierata di nuovo con Tammuriata nera contro Wax che le dedica la sua canzone e la fa palesemente molto emozionare, tanto che la ragazza prima di esibirsi ha bisogno di qualche secondo. A vincere lo scontro è Angelina, che poi si presenta davanti alla giuria con il nuovo singolo Come sere d’estate sfidando la compagna di squadra Maddalena che balla su Gossip dei Maneskin. A conquistare la maglia d’oro è la cantante. E l’emozione di Angelina commuove prof e giudici.

A questo punto è rimasto un solo posto in finale, e in corsa sono rimasti in tre: Aaron, Wax e Maddalena. I tre si esibiscono di nuovo. Aaron canta Universale, Maddalena balla Tutta Colpa Mia e Wax canta Anni’70.

A dover lasciare le speranze di partecipare alla finale, secondo i voti della giuria, è Maddalena che viene subito eliminata e tra le lacrime ringrazia tutti della bella esperienza, mentre Wax e Aaron si affrontano nel ballottaggio finale. Aaron canta Vuoto a perdere di Noemi con una dedica a ‘una persona che amo tanto’ e Wax canta Partire da te.

Amici, la semifinale: ospiti, polemiche e momenti speciali

Come sempre, non sono mancate le emozioni neanche nella semifinale di Amici 22, legate sia alla bravura dei giovani talenti, sia ad altre situazioni.

Non è mancata, per esempio, la ormai ‘canonica’ polemica legata alla sfida Isobel-Maddalena con la seconda presa di mira dalla Celentano per l’ultima volta visto che, a fine puntata, la ballerina ha dovuto lasciare il talent a un passo dalla finale.

Tanta emozione anche per le assegnazioni delle maglie d’oro con i ragazzi che sono riusciti a conquistarle tutti comprensibilmente felicissimi del traguardo raggiunto. Tra i finalisti quello che ha letteralmente conquistato la giuria, anzi un giurato in particolare, questa sera, è stato Mattia, che si è conquistato elogi sperticati soprattutto di Malgioglio che non ha fatto che sottolinearne il carisma e la sensualità.

Un momento che ha visto protagonisti i giovani artisti non solo per la loro perfomance è stato anche quello della sfida tra Wax e Angelina, legati da un rapporto di amicizia speciale. Il cantante ha dedicato la sua performance alla collega, visibilmente commossa dal gesto.

Bel momento di spettacolo, come sempre anche la sfida tra i prof, l’ultima della stagione che ha visto la conquista definitiva del guanto d’oro da parte della coppia Cuccarini-Lo, protagonisti di un’altra esibizione incantevole sulle note di Brividi.

Ospite della semifinale di Amici 22 è stato Enrico Brignano con un simpatico monologo su ciò che faranno i giudici e i prof dopo la fine dello show e concludendo con un grande incoraggiamento per i ragazzi, soprattutto quelli non arrivati alla finale.

Chi sono i finalisti di Amici 22

Al termine della lunga semifinale di sabato 6 maggio, la lista dei quattro finalisti è completa. A giocarsi la vittoria di Amici 22 sabato 13 maggio saranno Angelina, Isobel, Mattia e il vincitore del ballottaggio Wax.A essere eliminati nella semifinale sono stati Maddalena e Aaron.