Amici, lo scherzo di Maria ad Albe e Serena: "Dovete scegliere voi l'ultimo finalista"

Non sono mancate le emozioni in questa semifinale di Amici ma neanche gli scherzi. Maria De Filippi, infatti, dopo aver annunciato il nome dell'undicesimo eliminato del talent show a un passo dalla finale, ha fatto un bello scherzetto agli ultimi due ragazzi rimasti in attesa di responso.

Che i finalisti di Amici fossero cinque lo sapevano tutti quindi, dopo l'eliminazione di Dario erano rimasti in sospeso Albe e Serena e uno di loro due sarebbe finito in finale mentre l'altro avrebbe dovuto abbandonare il programma. Maria, infatti, li chiama in studio per rivelare loro il verdetto dei giudici e inizia dicendo che hanno entrambi ricevuto lo stesso punteggio da parte di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash e che quindi, essendo a parimerito, avrebbero dovuto scegliere loro stessi chi dei due avrebbe meritato la finale. Sconvolti, i due fidanzati, si sono guardati negli occhi e tra le lacrime Albe ha scelto di sacrificarsi per Serena nonostante la ragazza continuasse a dire di non voler accettare questa sua decisione. Maria allora si alza per andare a prendere la maglia dell'ultimo finalista e rivela ai due ragazzi in lacrime che entrambi sarebbero andati in finale e che era tutto uno scherzo. A questo punto Albe si è disteso per terra incredulo e con le lacrime agli occhi e Serena si è sentita alleggerita da questa decisione e con meno sensi di colpa di dover andare in finale solo per il sacrificio di Albe.

Così, i finalisti di questa edizione di Amici saranno sei e non cinque.