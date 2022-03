Amici 2022, il serale: quando inizia, giudici, squadre, concorrenti e puntate

Amici 2022, al via il serale. La fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi è sempre più vicina. Poche ancora le anticipazioni diffuse, dai giudici alle squadre, dai concorrenti alle puntate che andranno in onda.

Quando inizia il serale di Amici 2022

Quando inizia il serale di Amici 2022? La prima puntata andrà in onda il 19 marzo, a partire dalle 21.25, su Canale 5. Anche quest'anno sono 9 le puntate previste dal palinsesto.

Ancora non è certo se il serale sarà registrato o in diretta, ma sembrerebbe probabile che tutte le puntate, tranne la finale, saranno registrate il giovedì per essere mandate in onda il sabato sera.

Non sono stati ancora scelti tutti gli allievi che parteciperanno al Serale di Amici21, ci sono ancora due fine settimana per fare chiarezza su chi riuscirà ad accedere alla parte finale del talent:

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana) - Ha accesso al Serale

Alex (Alessandro Rina) - Ha accesso al Serale

Aisha Maryam Samb - Ha accesso al Serale

Albe (Alberto La Malfa) - Ha accesso al Serale

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro) (Ha cambiato squadra, è passato a Rudy Zerbi, dopo che Pettinelli lo ha eliminato)

LDA (Luca D'Alessio) (È stato ammesso, ma la comunicazione ufficiale verrà data nella puntata di domenica)

Luigi Strangis (È stato ammesso, ma la comunicazione ufficiale verrà data nella puntata di domenica)



Categoria ballo

Michele Esposito - Ha accesso al Serale

Dario Schirone - Ha accesso al Serale

Carola Puddu - Ha accesso al Serale

John Erik De La Cruz - Ha accesso al Serale

Serena Carella - Ha accesso al Serale

Alice Del Frate

Christian Stefanelli

Leo (Leonardo Lini)

Nunzio Stancampiano.

Certezza sulla giuria del serale Amici 2022 ancora non ci sono, ma circolano con insistenza i nomi di Stefano De Martino, Giorgia, Belén Rodriguez e Giulia Michelini.

Secondo Davide Maggio "un cantante insospettabile sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Maria De Filippi e la conduttrice avrebbe dato un due di picche", anche in questo caso nessuna informazione su chi sarebbe questo "cantante insospettabile".

Tutto tace anche sui super ospiti che Maria De Filippi porterà sul palco del serale. È possibile anche che alcuni dei nomi previsti per la giuria in realtà si rivelino gli ospiti delle serate. Lo scopriremo solo nei prossimi appuntamenti domenicali.