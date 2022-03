Amici 2022, il serale: quando va in onda, anticipazioni puntate e concorrenti

Amici 2022, al via il serale. La fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi è cominciata sabato 19 marzo. Dai giudici alle squadre, dai concorrenti alle puntate, di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni puntate Amici 2022

Il 26 marzo andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Anche in questa occasione gli eliminati saranno due allievi. Come sempre gli ospiti allieteranno la serata e non mancheranno i battibecchi tra i professori e i giudici. Le anticipazioni della seconda puntata, attenzione agli spoiler.

Nelle puntate precedenti: Il 19 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici. I primi ad essere eliminati sono stati Alice e Gio Montana che hanno lasciato la scuola con grande rammarico, consolati da Maria De Filippi che ha elogiato il loro percorso.

Quando va in onda il serale di Amici 2022

La prima puntata è andata in onda il 19 marzo, a partire dalle 21.25, su Canale 5. Anche quest'anno sono 9 le puntate previste dal palinsesto. Le puntate saranno registrate, ma l'ultima parte va in onda in diretta.

I concorrenti del Serale

Chi sono i concorrenti ammessi al serale? Di seguito l'elenco degli allievi:

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

ELIMINATO LDA (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria ballo

Michele Esposito

Dario Schirone

Carola Puddu

John Erik De La Cruz

Serena Carella

Alice Del Frate ELIMINATA

Christian Stefanelli Leo (Leonardo Lini)

Nunzio

Le squadre

Ogni squadra sarà composta da due professori, uno di canto e uno di ballo. Non ci saranno i coach, ma saranno proprio i prof a schierare i propri cantanti e ballerini. Confermati i guanti di sfida che i prof potranno usare per mettere in risalto il proprio pupillo contro un avversario di una delle altre due squadre.

Le squadre sono così formate: Anna Pettinelli con Veronica Peparini: Albe, Crytical, Alice, John Erik e Dario. Rudy Zerbi con Alessandra Celentano: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Michele, Carola e Leonardo. Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro: Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian e Nunzio.

La giuria: chi sono i giudici di Amici 2022

La giuria del serale Amici 2022 ha come giudici Stefano De Martino, il cantante Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, proprio come l'anno scorso. Il direttore artistico del serale sarà Stephane Jarny.

Chi è Stephane Jarny, il direttore artistico di Amici 2022

Stephane Jarny è stato confermato per il secondo anno consecutivo direttore artistico del serale di Amici. Prima di lui a tessere le trame delle esibizioni era Giuliano Peparini, fratello di Veronica Peparini docente di modern del talent. Jarny è nato nel 1968 a Poissy, un comune nella regione dell’Île-de-France. La passione per la danza la scopre quasi per caso, dopo il diploma, ma da quel momento diventa la sua vita. Si iscrive ad una scuola di ballo e impara anche a cantare e recitare. Poi successo dopo successo diventa il direttore artistico di “Nouvelle Star”, la versione francese di American Idol, ha curato le scenografie per gli spettacoli di Bob Sinclar, Karl Lagerfeld, Kylie Minogue e Vanessa Paradis.