Amici 2023, il serale: anticipazioni, concorrenti, giudici e quando inizia

Amici 2023, il serale. Tutto pronto per la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi, al via sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5. Dai giudici alle squadre, dai concorrenti alle puntate, di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione che vedrà sfidarsi ben 15 allievi tra aspiranti cantanti e ballerini. A vincere lo show sarà solo uno tra loro.

Quando inizia il serale di Amici 2023

La prima puntata del serale di Amici va in onda sabato 18 marzo a partire dalle 21.15 su Canale 5. La prima ospite della puntata saranno i comici Pio e Amedeo. Qui trovate tutti gli spoiler sulla prima puntata, compreso il primo eliminato.

Chi sono gli allievi ammessi al serale

Angelina (allieva di Lorella Cuccarini)

Ramon (allievo di Alessandra Celentano)

Isobel (allieva di Alessandra Celentano)

Gianmarco (allievo di Alessandra Celentano)

Maddalena (allieva di Emanuel Lo)

Mattia (allievo di Raimondo Todaro)

Samu (allievo di Emanuel Lo)

Alessio (allievo di Alessandra Celentano).

Federica (allieva di Arisa)

Wax (allievo di Arisa)

Piccolo G (allievo di Rudy Zerby)

Aron (allievo di Rudy Zerby)

Cricca (allievo di Lorella Cuccarini)

Ngd (allievo di Lorella Cuccarini)

Megan (allieva Raimondo Todaro)

Le squadre

Tre le squadre capitanate ognuna da due professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa che guideranno in 15 allievi divisi in tre gruppi.

La giuria: chi sono i giudici di Amici 2023

I nomi tanto attesi sono stati fatti. Quest'anno una vera e propria rivoluzione: non ci sarà né Stash, né Stefano De Martino, nè Emanuele Filiberto di Savoia. E sono state anche smentite le voci che davano come certa la presenza di Emma Marrone.

I nuovi giudici del Serale di Amici saranno: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè (ex allievo di Amici, ballerino professionista che ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears, Dua Lipa, The Weekedn, Justin Timberlake, Sam Smith e molti altri).

Il direttore artistico di Amici 2023

Confermato per il secondo anno consecutiva Stephane Jarny.

Stephane Jarny è arrivato dopo Giuliano Peparini, fratello di Veronica Peparini ex maestra della scuola (il suo posto è stato presto quest'anno da Emanuel Lo), che ha portato le sue idee e la sua professionalità nelle serate conclusive del talent per molti anni. Jarny oltre a essere un ballerino sa anche cantare e recitare, poi successo dopo successo è diventato il direttore artistico di "Nouvelle Star", la versione francese di American Idol. Inoltre ha curato le scenografie per gli spettacoli di Bob Sinclar, Karl Lagerfeld, Kylie Minogue, Vanessa Paradis e molti altri.

Chi sono i coreografi e ballerini professionisti del serlae

Di seguito tutti i nomi di ballerini e coreografi che lavoreranno col direttore artistico Jarny: Marco Alimenti, Mariano Carluccio, Vanessa Cavedoni, Andrea Condorelli, Giulia D’Alessandro, Elena D’Amario, Jonh Erik De La Cruz, Lorenzo Del Moro, Alberto Del Prete, Vincenzo Durevole, Michele Esposito, Lorenzo Ferroni, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Christian Maesani, Beatrice Mechilli, Sebastian Melo Taveira, Federico Milan, Simone Milani, Alberto Montesso, Simone Nolasco, Thibaut Orsoni, Giulia Pauselli, Francesco Porcelluzzi, Jody Proietti, Talisa Ravagnani, Angelo Recchia, Federica Soncin, Giulia Stabile, Maria Grazia Tallei, Francesca Tocca e Luigi Turetti.

Lo studio del Serale di Amici

Il colore blu ormai simbolo del Serale non è stato cambiato, ma c'è molto interesse tra i fan nello scoprire come quest'anno saranno divise le squadre sul palco, se ci saranno i cubi come nella scorsa edizione e soprattutto come saranno posizionati i tre nuovi giudici. Il profilo Twitter Amici News ha pubblicato in anteprima una foto in cui si vede proprio il grande led, quello dove saranno visibili le famose 'carte'.