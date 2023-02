Amici 2023, il serale: le anticipazioni, i concorrenti e quando inizia

Amici 2023, il serale. La fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi si sta avvicinando e cresce l'attesa. Le informazioni ufficiali sono ancora poche, ma tra indiscrezioni e le prime maglie dorate assegnate già possiamo farci un'idea di quello che vedremo il sabato sera in diretta su Canale 5. Dai giudici alle squadre, dai concorrenti alle puntate: ecco tutte le informazioni.

Quando va in onda il serale di Amici 2023

L'anno scorso la prima puntata del Serale era andata in onda il 19 marzo, su Canale Cinque alle 21:25, e le puntate previste erano 9. Sicuramente sia la messa in onda sia il numero di serate previste non cambieranno molto. E infatti già da giorni si parla di metà marzo 2023 come inizio ufficiale dello show in diretta.

Chi sono gli allievi al momento in gara ad Amici 2023

Ecco i ballerini e i cantanti al momento in gara:

Canto

NDG, 22 anni (Nicolò) – Lorella Cuccarini

Federica, 23 anni – Arisa

Wax, 20 anni (Matteo) – Arisa

Piccolo G, 21 anni – Rudy Zerbi

Cricca, 19 anni (Giovanni) – Lorella Cuccarini

Aaron, 19 anni (Edoardo) – Rudy Zerbi

Niveo, 18 anni (Marco) – Lorella Cuccarini

Angelina Mango, 21 anni – Lorella Cuccarini

Jore, 18 anni – Rudy Zerbi

Ballo

Ramon, 21 anni – Alessandra Celentano

Paky – Alessandra Celentano

Gianmarco, 22 anni – Alessandra Celentano

Megan, 17 anni – Raimondo Todaro

Samu, 18 anni (Samuele) -Emanuel Lo

Vanessa, 19 anni – Emmanuel Lo

Maddalena, 18 anni – Emmanuel Lo

Mattia, 18 anni – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli, 17 anni – Raimondo Todaro

Isobel, 20 anni – Alesandra Celentano

I concorrenti del Serale 2023

Chi sono i concorrenti ammessi al serale? Di seguito l'elenco degli allievi:

Categoria canto

Al momento non è stata assegnata ancora nessuna maglia dorata.

Categoria ballo

Ramon (allievo di Alessnadra Celentano)

Isobel (allieva di Alessnadra Celentano).

Le squadre

Al momento non è noto neanche come verrà strutturato il Serale, se ci saranno tre squadre come l'anno scorso in cui i professori si "alleeranno" a coppie (nel 2022 erano così formate: Anna Pettinelli con Veronica Peparini; Rudy Zerbi con Alessandra Celentano; Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro) oppure se sarà scelta un'altra modalità.

La giuria: chi sono i giudici di Amici 2023

Di sicuro ci sarà anche quest'anno una giuria. Come sempre si stanno già facendo delle speculazioni su chi potrebbero essere i giudici e tra i primi nomi fatti ci sono quelli di Stefano De Martino, presenza fissa del talent nelle fasi finali, e di Emma Marrone. Sui due nomi tutto tace, ma secondo nuove indiscrezioni entrambi potrebbero non esserci: in particolare De Martino sembrerebbe essere troppo impegnato in Rai e con lo spettacolo a teatro, "Meglio Stasera - Quasi one man show".

Anche in questo caso dovremo aspettare le comunicazioni ufficiali, ma lo ricordiamo lo scorso anno erano Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.

Il direttore artistico di Amici 2023

Al momento non è noto neanche chi sarà il direttore o la direttrice artistica del Serale di Amici 2023. L'anno scorso era stato confermato per il secondo anno consecutivo Stephane Jarny. È possibile che sia scelto anche per il 2023, ma dovremo attendere ancora qualche settimana per avere la conferma o scoprire chi è stato scelto al suo posto.

Stephane Jarny è arrivato dopo Giuliano Peparini, fratello di Veronica Peparini ex maestra della scuola (il suo posto è stato presto quest'anno da Emanuel Lo), che ha portato le sue idee e la sua professionalità nelle serate conclusive del talent per molti anni. Jarny oltre a essere un ballerino sa anche cantare e recitare, poi successo dopo successo è diventato il direttore artistico di "Nouvelle Star", la versione francese di American Idol. Inoltre ha curato le scenografie per gli spettacoli di Bob Sinclar, Karl Lagerfeld, Kylie Minogue, Vanessa Paradis e molti altri.