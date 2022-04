Amici, il riassunto della settima puntata del Serale

Anche questo sabato il Serale di Amici continua ad animare il palinsesto della prima serata di Canale 5. Siamo giunti alla settima e terzultima puntata del Serale che ha visto protagonisti ancora una volta i giovani talenti alle prese con esibizioni, guanti di sfida e battaglie a colpi di canto, danza e creatività. Oltre al talento dei concorrenti, il Serale di Amici è un palcoscenico anche per grandi ospiti, divertimento e anche qualche polemica. Anche stasera, però, le emozioni sono state tante e ripercorriamole insieme, passo dopo passo, per scoprire tutto quello che è successo (e che potremmo esserci persi) in questa settima puntata del serale di Amici 2022.

Amici 2022, il recap della settima puntata: sfide, guanti ed esibizioni

La settima puntata del serale di Amici è iniziata con la prima sfida a squadre che ha visto gareggiare i team di Zerbi-Celentano contro i Cucca-Todo dopo che Stash, vincitore della sfida di braccio di ferro, ha scelto la busta contenente il nome Rudy Zerbi-Alessandra Celentano. Dopo le esibizioni dei ragazzi a vincere la sfida è stata la squadra dei Zerbi-Celentano grazie al cantante Luigi che ha vinto ben due sfide contro il ballerino Nunzio. I nominati sono stati Alex, Nunzio e Serena ma a finire al ballottaggio finale è stato Nunzio, il ballerino siciliano di latino-americano.

La seconda manche ha visto scendere in campo la squadra Zerbi-Celentano che ha scelto di scontrarsi con il team Peparini-Pettinelli. Anche questa volta a vincere è stata la Squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e, dopo guanti di sfida come quello tra Michele e Dario che ha scaturito uno scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, e altre esibizioni, il team vincitore ha scelto di mandare a rischio eliminazione Albe e Dario e tra i due è finito al ballottaggio il cantante Albe.

Alla fine della seconda manche c'è stato ancora una volta il divertente siparietto che vede esibirsi i professori con il guanto di sfida che in questa sesta puntata ha visto i Cucca-Todo e i Zerbi-Cele omaggiare i successi del Festivalbar e proprio questi ultimi hanno vinto la sfida.

La terza manche ha visto come protagonisti ancora una volta le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro e a vincere è stato il gruppo capitanato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che, dopo aver trionfato, ha scelto di mandare al ballottaggio per l'eliminazione Luigi.

Luigi, Nunzio e Albe si sono giocati l'uscita definitiva dalla scuola. Tra i tre il primo a salvarsi è stato Luigi.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

In questa settima puntata di Amici non sono mancate le solite polemiche. Questa sera Raimondo Todaro si è sbizzarrito nei confronti della sua acerrima nemica Celentano accanendosi sul ballerino Michele che, secondo lui, non avrebbe perso la sfida con Sissi solo "per culo". Questa affermazione non solo non è piaciuta alla Maestra Celentano ma neanche al diretto interessato, Michele che ci è rimasto molto male per le parole del ballerino di latino-americano ed ex insegnante di Ballando con le Stelle.

Gli ospiti: c'è ancora Nino Frassica e il cantante Ghali

Gli ospiti di questa quinta puntata di Amici sono l'ormai veterano Nino Frassica che è tornato con il suo appuntamento fisso del talent della terza età e, a grande sorpresa, è arrivato sul palco di Amici anche Ghali. Il cantante presenterà a tutti il suo nuovo singolo Fortuna, parte del nuovo album dell'artista uscito lo scorso 20 maggio.

L'eliminato della sesta puntata del Serale

Come nella scorsa puntata anche oggi l'eliminato della serata è stato solo uno. Dopo tre sfide sono finiti al ballottaggio Albe, Nunzio e Luigi. Il cantante calabrese è statp il primo ragazzo a essersi salvato e Nunzio e Albe, a dover abbandonare la scuola è stato Nunzio. Il ballerino della squadra di Raimondo Todaro ha dovuto salutare i compagni dopo aver ricevuto la notizia della sua eliminazione direttamente da Maria.